28 марта 2025

Челябинскую трассу М-5 перекрыли из-за ремонта дороги

© Служба новостей «URA.RU»
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На трассе М-5 в Челябинской области продолжаются ремонтные работы
На трассе М-5 в Челябинской области продолжаются ремонтные работы Фото:

На федеральной трассе М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области 29 марта ввели реверсивное движение. Причина — дорожные работы, рассказали в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону. 

«Оказывается содействие дорожным службам в проведении дорожных работ на 1591 км автомобильной дороги М-5 „Урал“ (Москва-Челябинск). Сотрудниками ДПС организовано реверсивное движение», — рассказали в областном ведомстве. 

Ограничения движения привели к образованию заторов. По данным сервиса «Яндекс.Карты», протяженность пробки на трассе М-5 в горнозаводском районе региона составляет около 35 километров. Она начинается на подъезде к городу Сим со стороны Уфы и заканчивается после поворота на Кропачево. 

Протяженность затора на трассе М-5 составила около 35 километров
Протяженность затора на трассе М-5 составила около 35 километров
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На федеральной трассе М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области 29 марта ввели реверсивное движение. Причина — дорожные работы, рассказали в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.  «Оказывается содействие дорожным службам в проведении дорожных работ на 1591 км автомобильной дороги М-5 „Урал“ (Москва-Челябинск). Сотрудниками ДПС организовано реверсивное движение», — рассказали в областном ведомстве.  Ограничения движения привели к образованию заторов. По данным сервиса «Яндекс.Карты», протяженность пробки на трассе М-5 в горнозаводском районе региона составляет около 35 километров. Она начинается на подъезде к городу Сим со стороны Уфы и заканчивается после поворота на Кропачево. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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