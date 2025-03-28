Челябинскую трассу М-5 перекрыли из-за ремонта дороги

На федеральной трассе М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области 29 марта ввели реверсивное движение. Причина — дорожные работы, рассказали в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.
«Оказывается содействие дорожным службам в проведении дорожных работ на 1591 км автомобильной дороги М-5 „Урал“ (Москва-Челябинск). Сотрудниками ДПС организовано реверсивное движение», — рассказали в областном ведомстве.
Ограничения движения привели к образованию заторов. По данным сервиса «Яндекс.Карты», протяженность пробки на трассе М-5 в горнозаводском районе региона составляет около 35 километров. Она начинается на подъезде к городу Сим со стороны Уфы и заканчивается после поворота на Кропачево.
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