Общество Транспорт В Екатеринбурге готовятся масштабные перекрытия 29 марта 2025 в 17:52 Размер текста - 17 + Ограничения будут действовать рядом с мечетями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге 30 марта временно ограничат движение сразу в нескольких районах города в честь празднования Ураза Байрама — исламского праздника, отмечаемого в честь окончания поста в месяц Рамадан. Об этом сообщили в правительстве Свердловской области. Перекрытия коснутся улиц рядом с мечетями и молельными домами в утренние часы. Ограничения будут введены по следующим адресам: С 3:00 до 10:00 — у мечети «Соборная» (пер. Воронежский, 34);

С 6:00 до 9:00 — у молельного дома «Изге калимат» (ул. Бажова, 219 В, литер Д);

С 6:00 до 9:00 — у молельного дома (ул. Артинская, 25);

С 6:00 до 10:00 — у мечети «Абу-Ханифа» (ул. Репина, 42);

С 6:00 до 10:00 — у мечети «Рамазан» (ул. Димитрова, 15);

С 6:00 до 10:00 — возле мусульманского духовно-просветительского центра «Памяти защитников Отечества» (ул. Дружининская, 4). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге 30 марта временно ограничат движение сразу в нескольких районах города в честь празднования Ураза Байрама — исламского праздника, отмечаемого в честь окончания поста в месяц Рамадан. Об этом сообщили в правительстве Свердловской области. Перекрытия коснутся улиц рядом с мечетями и молельными домами в утренние часы. Ограничения будут введены по следующим адресам: {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям