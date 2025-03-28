В Екатеринбурге готовятся масштабные перекрытия

Ограничения будут действовать рядом с мечетями
В Екатеринбурге 30 марта временно ограничат движение сразу в нескольких районах города в честь празднования Ураза Байрама — исламского праздника, отмечаемого в честь окончания поста в месяц Рамадан. Об этом сообщили в правительстве Свердловской области.
Перекрытия коснутся улиц рядом с мечетями и молельными домами в утренние часы. Ограничения будут введены по следующим адресам:
- С 3:00 до 10:00 — у мечети «Соборная» (пер. Воронежский, 34);
- С 6:00 до 9:00 — у молельного дома «Изге калимат» (ул. Бажова, 219 В, литер Д);
- С 6:00 до 9:00 — у молельного дома (ул. Артинская, 25);
- С 6:00 до 10:00 — у мечети «Абу-Ханифа» (ул. Репина, 42);
- С 6:00 до 10:00 — у мечети «Рамазан» (ул. Димитрова, 15);
- С 6:00 до 10:00 — возле мусульманского духовно-просветительского центра «Памяти защитников Отечества» (ул. Дружининская, 4).
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