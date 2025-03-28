28 марта 2025

Челябинскому контрактнику дали полтора года поселения за смерть товарища

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виновному в ДТП военнослужащему предстоит также выплатить компенсацию семье погибшего
Виновному в ДТП военнослужащему предстоит также выплатить компенсацию семье погибшего Фото:

В Челябинской области вынесли приговор сержанту, по вине которого в дорожной аварии погиб его друг. Военнослужащий по контракту полтора года проведет в колонии поселения, сообщила пресс-служба Магнитогорского гарнизонного военного суда.

«Разогнавшись [до скорости] более 100 км/ч на автодороге в населенном пункте Чесменского района Челябинской области, он [военнослужащий] не справился с управлением, совершил съезд с проезжей части на обочину с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате ДТП один из его товарищей получил множественные телесные повреждения, от которых впал в кому, а спустя четыре месяца умер», — рассказали в суде.

ДТП произошло 7 августа 2024 года. Вместе с виновником аварии в машине находились трое. Помимо лишения свободы на срок один год и шесть месяцев в колонии-поселения сержанту запретили садиться за руль. Также он выплатит семье погибшего компенсацию в один миллион рублей. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области вынесли приговор сержанту, по вине которого в дорожной аварии погиб его друг. Военнослужащий по контракту полтора года проведет в колонии поселения, сообщила пресс-служба Магнитогорского гарнизонного военного суда. «Разогнавшись [до скорости] более 100 км/ч на автодороге в населенном пункте Чесменского района Челябинской области, он [военнослужащий] не справился с управлением, совершил съезд с проезжей части на обочину с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате ДТП один из его товарищей получил множественные телесные повреждения, от которых впал в кому, а спустя четыре месяца умер», — рассказали в суде. ДТП произошло 7 августа 2024 года. Вместе с виновником аварии в машине находились трое. Помимо лишения свободы на срок один год и шесть месяцев в колонии-поселения сержанту запретили садиться за руль. Также он выплатит семье погибшего компенсацию в один миллион рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...