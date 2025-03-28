Челябинскому контрактнику дали полтора года поселения за смерть товарища

В Челябинской области вынесли приговор сержанту, по вине которого в дорожной аварии погиб его друг. Военнослужащий по контракту полтора года проведет в колонии поселения, сообщила пресс-служба Магнитогорского гарнизонного военного суда.
«Разогнавшись [до скорости] более 100 км/ч на автодороге в населенном пункте Чесменского района Челябинской области, он [военнослужащий] не справился с управлением, совершил съезд с проезжей части на обочину с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате ДТП один из его товарищей получил множественные телесные повреждения, от которых впал в кому, а спустя четыре месяца умер», — рассказали в суде.
ДТП произошло 7 августа 2024 года. Вместе с виновником аварии в машине находились трое. Помимо лишения свободы на срок один год и шесть месяцев в колонии-поселения сержанту запретили садиться за руль. Также он выплатит семье погибшего компенсацию в один миллион рублей.
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