Российские спасатели и медики направлены в Мьянму

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Российские спасатели помогут нейтрализовать последствия землетрясения в Мьянме
Российские спасатели помогут нейтрализовать последствия землетрясения в Мьянме Фото:
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Сильное землетрясение в Таиланде и Мьянме

Российские спасатели и врачи направлены в Мьянму для помощи пострадавшим от землетрясения. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«В Мьянму для оказания помощи пострадавшим от землетрясения по поручению президента России Владимира Путина направлена бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России», — передает слова Кузнецова ТАСС. Он добавил, что в составе бригады — инфекционисты, травматологи-ортопеды и анестезиологи-реаниматологи, имеющие опыт работы в кризисных ситуациях.

Два самолета МЧС России приземлились в бывшей столице Мьянмы Янгоне, привезя оборудование для поисковых работ, включая эндоскопы и тепловизоры. Кроме того, отряд «Центроспас» готов к круглосуточным действиям, получая поддержку от беспилотников для разведки. В составе операции участвуют 120 спасателей и кинологи, а также психологи, чтобы обеспечить всестороннюю помощь.

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Российские спасатели и врачи направлены в Мьянму для помощи пострадавшим от землетрясения. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. «В Мьянму для оказания помощи пострадавшим от землетрясения по поручению президента России Владимира Путина направлена бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России», — передает слова Кузнецова ТАСС. Он добавил, что в составе бригады — инфекционисты, травматологи-ортопеды и анестезиологи-реаниматологи, имеющие опыт работы в кризисных ситуациях. Два самолета МЧС России приземлились в бывшей столице Мьянмы Янгоне, привезя оборудование для поисковых работ, включая эндоскопы и тепловизоры. Кроме того, отряд «Центроспас» готов к круглосуточным действиям, получая поддержку от беспилотников для разведки. В составе операции участвуют 120 спасателей и кинологи, а также психологи, чтобы обеспечить всестороннюю помощь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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