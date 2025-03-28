«Авито Услуги»: россияне стали реже убираться в квартирах самостоятельно

В России за последний год на 11% вырос спрос на услугу генеральной уборки. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Авито Услуги». Как подчеркнули специалисты, сегодня популярность таких услуг быстро растет, поэтому ниша остается актуальной.
«По данным компании, за год (февраль 2024 к февралю 2025 года) спрос на генеральную уборку вырос на 11%, что свидетельствует о возрастающей популярности услуги в целом. При этом, согласно нашим исследованиям, 35% пользователей хотят получить услугу срочно. Мы отвечаем на их запрос и совершенствуем функционал платформы, поэтому добавили опцию срочной уборки. Новый виджет помогает клиентам быстрее находить нужные услуги, а мастерам — получать больше заказов», — поделились представители сервиса «Авито Услуги».
Специалисты отметили, что сегодня ежедневно 7% от общего числа исполнителей готовы выполнить срочную уборку. При этом, по прогнозам, клининговые компании и мастера, которые готовы работать срочно, будут привлекать на 40% больше контактов заказчиков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!