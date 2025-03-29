Число погибших в Мьянме из-за землетрясения превысило 1 600

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Количество погибших приближается к двум тысячам после землетрясения
Количество погибших приближается к двум тысячам после землетрясения Фото:
новость из сюжета
Сильное землетрясение в Таиланде и Мьянме

В результате землетрясения в Мьянме погибли 1 600 человек. Об этом сообщает информационное агентство «Синьхуа». 

«На данный момент число погибших от стихийного бедствия по всей стране составляет 1644 человека. 3408 человек получили ранения и 139 человек числятся пропавшими без вести», — говорится в публикации

Днем ранее в Азии произошло сильно землетрясение. Его толчки ощутили несколько стран. Во время него сыпались небоскребы. Более подробно — в материале URA.RU. 

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В результате землетрясения в Мьянме погибли 1 600 человек. Об этом сообщает информационное агентство «Синьхуа».  «На данный момент число погибших от стихийного бедствия по всей стране составляет 1644 человека. 3408 человек получили ранения и 139 человек числятся пропавшими без вести», — говорится в публикации.  Днем ранее в Азии произошло сильно землетрясение. Его толчки ощутили несколько стран. Во время него сыпались небоскребы. Более подробно — в материале URA.RU. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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