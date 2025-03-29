Число погибших в Мьянме из-за землетрясения превысило 1 600

Количество погибших приближается к двум тысячам после землетрясения
новость из сюжетаСильное землетрясение в Таиланде и Мьянме
В результате землетрясения в Мьянме погибли 1 600 человек. Об этом сообщает информационное агентство «Синьхуа».
«На данный момент число погибших от стихийного бедствия по всей стране составляет 1644 человека. 3408 человек получили ранения и 139 человек числятся пропавшими без вести», — говорится в публикации.
Днем ранее в Азии произошло сильно землетрясение. Его толчки ощутили несколько стран. Во время него сыпались небоскребы. Более подробно — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.