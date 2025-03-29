Земля ушла из-под ног, вода падала с небоскребов: истории россиян, заставших землетрясения в Азии

Страны Азии до сих пор переживают последствия масштабных землетрясений, которые произошли в регионе накануне. Природный катаклизм унес жизни более тысячи человек только в одной Мьянме. Звуки сирен скорой и других экстренных служб по прежнему разносятся на территории пострадавших городов.
Многие люди, непосредственно оказавшиеся в эпицентре катастрофы, до сих пор пытаются прийти в себя. Есть среди них и россияне. Они поделились с журналистами своими эмоциями от пережитого. URA.RU приводит несколько таких историй.
Считанные минуты могли стать роковыми
В эпицентре событий
В Мьянме магнитуда землетрясения составила 7,7 балла. Такая интенсивность совсем чуть-чуть не дотягивает до разрушительной мощности, но уже способная наносить значительный вред зданиям. В результате землетрясения, в частности, обрушился мост через реку Иравади в Мьянме. Исторический дворец Мандалай, расположенный в одноименном городе в Мьянме также был частично разрушен.
Российский турист Сергей Бережной рассказал журналистам, что за пять минут до землетрясения и разрушения он непосредственно находился внутри дворца. Его спасло, что за считанные минуты он успел покинуть территорию, до начала катастрофы.
"Я как раз был в Мандалае в Мьянме, в очаге землетрясения. <...> Находился напротив Мандалайского дворца. За пять минут до начала землетрясения находился на самом сооружении, которое потом разрушилось, но я уже в этот момент на нем не был, я находился напротив. Трясло очень сильно, я стоял на асфальте, просто земля из-под ног уходила", — поделился мужчина. Его слова передает издание BFM.
Земля уходила из-под ног как в фильмах
Далее Сергей рассказал, что он больше всего переживал, что земля буквально разойдется по швам и он провалится в трещины, совсем как в фильмах-катастрофах. Его страх особенно был обусловлен тем, что он находился на открытом пространстве и рядом не было подходящих мест, где можно было бы переждать. «Я следил за асфальтом под ногами, чтобы ничего не произошло», — пояснил очевидец. По итогу мужчина успешно пережил подземные толчки. По его словам, в Мандалае от землетрясения разрушился только дворец, в котором он находился незадолго до начала ЧП.
Народ больше раздувает: как землетрясение перенес Бангкок
Небольшое покачивание
В Бангкоке магнитуда землетрясения составила 4,4 балла. Очевидцы рассказали, что все воспринималось больше как небольшая качка, без серьезных последствий.
"Землетрясение 4,2 балла, оно еле ощущается, просто небольшая качка, и все. Это сейчас больше раздувать будут, чем есть на самом деле. По крайней мере, в центре Бангкока просто небольшое покачивание, и все, как окраины, я не знаю", — поделилась Татьяна, русскоговорящая женщина, работающая гидом в городе.
Девушка восприняла произошедшее как нечто обыденное. Она уточнила, что в среднем нечто подобное происходит в городе раз в пять лет. Очевидица акцентировала внимание, что рядом с городом нет гор, поэтому жители и не ожидают серьезных последствий от подземных толчков. По ее словам, все закончилось примерно за полчаса.
Все поплыло перед глазами, страх сковал движения
Своими переживаниями поделился еще один турист по имени Сергей, оказавшийся с женой в Бангкоке во время землетрясения. В момент начала он находился в отеле с супругой и честно рассказал, что поначалу испытал настоящий страх, который заставил его врасплох. Однако по большей части паники среди жителей не было.
«Началось сегодня где-то все в 13:25 по местному времени. Мы с женой были в номере на седьмом этаже отеля, я чувствую, как в глазах все поплыло... Оставаться на месте страшно, двигаться тоже страшно. Но после этого выбрались на улицу, тут выбежал весь отель, все выбежали из других зданий. Не было паники. Все, конечно, на нервах, но все скорее не поняли, что произошло», — рассказал Сергей.
Неочевидная проблема усугубила ситуацию
Российский турист Денис, также находящийся в Бангкоке в отеле, поделился своими переживаниями о моментах, когда начались подземные толчки. По его словам, ситуацию усугубила экстремальная жара до 36 градусов, которая мешала эвакуации, так как люди экстренно искали альтернативные способы укрыться от Солнца, используя подручные средства. Это по итогу мешало людям передвигаться. Однако в целом сама эвакуация была организована на достаточно высоком уровне.
«Мы находились в бассейне на крыше нашей гостиницы. Я плавал под водой и понял, что какая-то качка, как будто бассейн находится на лайнере, который попал в шторм. Перестал плыть, посмотрел, моя семья тоже. Появился работник, молодцы, большое спасибо работникам отеля — тайцам, быстро сопроводили к эвакуационному пожарному лестничному выходу», — рассказал российский турист.
Трещины, лопнувшие трубы и вода с крыши
Во время эвакуации очевидцы наблюдали трещины, которые постепенно расширялись. Причем их фиксировали как в жилых помещениях, так и на лестницах. В домах лопались водопроводные трубы. Жильцам одного из домов пришлось спускаться с 30-го этажа пешком, поскольку лифты не работали.
Землетрясение застало жителя Бангкока Александра во время совещания по Zoom. Мужчина сидел на стуле и понял, что его начинает заметно шатать. Перед тем, как покинуть квартиру, он наблюдал, как появляются трещины на стенах.
"Выбежал в коридор, бежал к лестнице вместе со всеми, на стене уже были трещины, по-моему, появлялись новые. Спускались все по лестнице вниз, из окна я видел, как вода стекает: она из бассейна выливалась. И с 30-го этажа все люди побежали вниз. Выбежал на улицу, побежал от здания. Сирена включилась, когда я был где-то на 15-м этаже», — рассказал мужчина.
Другой очевидец рассказал о повторном землетрясении в Таиланде, которое произошло некоторое время спустя. Эвакуироваться пришлось быстро. После того как он вышел на улицу, наблюдал, как по стенам соседнего дома льется вода. «Там, видимо, повредило какие-то трубы», — предположил он.
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