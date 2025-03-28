Челябинцы считают привлекательность залогом успеха в карьере

Большинство жителей Челябинска убеждены, что внешний вид оказывает значительное влияние на карьерные достижения. К такому выводу пришли эксперты «Авито Услуги», опросив население города.
«49% уверены, что это важно почти во всех сферах, а 32% полагают, что это актуально только для некоторых профессий. На основе этого можно сделать вывод, что классический образ „делового человека“ все еще остается символом успеха для многих», — говорится в результатах исследования.
Среди женщин города также прослеживается тенденция к поддержанию определенного уровня ухоженности. По результатам опроса, 37% опрошенных челябинок ощущают обязанность быть нарядными даже при походе в магазин. В то время как 45% женщин считают необходимым хорошо выглядеть только при посещении мероприятий. Однако 18% респонденток выразили мнение, что они чувствуют себя комфортно, оставаясь естественными в любой обстановке.
В ответ на вопрос о том, обязаны ли женщины использовать макияж, делать маникюр и прическу для привлекательности, только 26% мужчин из Челябинска отдали предпочтение естественной красоте. Еще 27% опрошенных подчеркнули, что каждая женщина должна самостоятельно определять свой внешний вид.
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