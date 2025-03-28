28 марта 2025

Челябинцы считают привлекательность залогом успеха в карьере

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцы связывают успех на работе с внешностью
Челябинцы связывают успех на работе с внешностью Фото:

Большинство жителей Челябинска убеждены, что внешний вид оказывает значительное влияние на карьерные достижения. К такому выводу пришли эксперты «Авито Услуги», опросив население города.

«49% уверены, что это важно почти во всех сферах, а 32% полагают, что это актуально только для некоторых профессий. На основе этого можно сделать вывод, что классический образ „делового человека“ все еще остается символом успеха для многих», — говорится в результатах исследования. 

Среди женщин города также прослеживается тенденция к поддержанию определенного уровня ухоженности. По результатам опроса, 37% опрошенных челябинок ощущают обязанность быть нарядными даже при походе в магазин. В то время как 45% женщин считают необходимым хорошо выглядеть только при посещении мероприятий. Однако 18% респонденток выразили мнение, что они чувствуют себя комфортно, оставаясь естественными в любой обстановке.

В ответ на вопрос о том, обязаны ли женщины использовать макияж, делать маникюр и прическу для привлекательности, только 26% мужчин из Челябинска отдали предпочтение естественной красоте. Еще 27% опрошенных подчеркнули, что каждая женщина должна самостоятельно определять свой внешний вид.

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Большинство жителей Челябинска убеждены, что внешний вид оказывает значительное влияние на карьерные достижения. К такому выводу пришли эксперты «Авито Услуги», опросив население города. «49% уверены, что это важно почти во всех сферах, а 32% полагают, что это актуально только для некоторых профессий. На основе этого можно сделать вывод, что классический образ „делового человека“ все еще остается символом успеха для многих», — говорится в результатах исследования.  Среди женщин города также прослеживается тенденция к поддержанию определенного уровня ухоженности. По результатам опроса, 37% опрошенных челябинок ощущают обязанность быть нарядными даже при походе в магазин. В то время как 45% женщин считают необходимым хорошо выглядеть только при посещении мероприятий. Однако 18% респонденток выразили мнение, что они чувствуют себя комфортно, оставаясь естественными в любой обстановке. В ответ на вопрос о том, обязаны ли женщины использовать макияж, делать маникюр и прическу для привлекательности, только 26% мужчин из Челябинска отдали предпочтение естественной красоте. Еще 27% опрошенных подчеркнули, что каждая женщина должна самостоятельно определять свой внешний вид.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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