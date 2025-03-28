Общество ЖКХ и Городская среда «Пробиваемся через грязь»: на окраине Екатеринбурга вместе со снегом растаяли дороги. Фото Жители свердловского поселка жалуются на растаявшие со снегом дороги 29 марта 2025 в 20:03 Размер текста - 17 + Жители поселка мучаются уже не один год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители поселка Северка в Железнодорожном районе Екатеринбурга жалуются на отсутствие асфальта. По их словам, каждую весну дороги тают вместе со снегом. «Добраться чистым до какого-нибудь места почти невозможно! Пока в городе сухо, мы в поселке пробиваемся через грязь, чтобы приехать в Екатеринбург грязными», — рассказала URA.RU читательница. По ее словам, нормальный асфальт проложен только на центральных улицах поселка. Особенно сложно пробраться к железнодорожному вокзалу. URA.RU отправило запрос в администрацию района. Ответ будет опубликован, как только поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Жители поселка Северка в Железнодорожном районе Екатеринбурга жалуются на отсутствие асфальта. По их словам, каждую весну дороги тают вместе со снегом. «Добраться чистым до какого-нибудь места почти невозможно! Пока в городе сухо, мы в поселке пробиваемся через грязь, чтобы приехать в Екатеринбург грязными», — рассказала URA.RU читательница. По ее словам, нормальный асфальт проложен только на центральных улицах поселка. Особенно сложно пробраться к железнодорожному вокзалу. URA.RU отправило запрос в администрацию района. Ответ будет опубликован, как только поступит. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям