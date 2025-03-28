Жители поселка Северка в Железнодорожном районе Екатеринбурга жалуются на отсутствие асфальта. По их словам, каждую весну дороги тают вместе со снегом.
«Добраться чистым до какого-нибудь места почти невозможно! Пока в городе сухо, мы в поселке пробиваемся через грязь, чтобы приехать в Екатеринбург грязными», — рассказала URA.RU читательница.
По ее словам, нормальный асфальт проложен только на центральных улицах поселка. Особенно сложно пробраться к железнодорожному вокзалу. URA.RU отправило запрос в администрацию района. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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