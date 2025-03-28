28 марта 2025

«Пробиваемся через грязь»: на окраине Екатеринбурга вместе со снегом растаяли дороги. Фото

Жители свердловского поселка жалуются на растаявшие со снегом дороги
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители поселка мучаются уже не один год Фото:

Жители поселка Северка в Железнодорожном районе Екатеринбурга жалуются на отсутствие асфальта. По их словам, каждую весну дороги тают вместе со снегом.

«Добраться чистым до какого-нибудь места почти невозможно! Пока в городе сухо, мы в поселке пробиваемся через грязь, чтобы приехать в Екатеринбург грязными», — рассказала URA.RU читательница.

По ее словам, нормальный асфальт проложен только на центральных улицах поселка. Особенно сложно пробраться к железнодорожному вокзалу. URA.RU отправило запрос в администрацию района. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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Жители поселка Северка в Железнодорожном районе Екатеринбурга жалуются на отсутствие асфальта. По их словам, каждую весну дороги тают вместе со снегом. «Добраться чистым до какого-нибудь места почти невозможно! Пока в городе сухо, мы в поселке пробиваемся через грязь, чтобы приехать в Екатеринбург грязными», — рассказала URA.RU читательница. По ее словам, нормальный асфальт проложен только на центральных улицах поселка. Особенно сложно пробраться к железнодорожному вокзалу. URA.RU отправило запрос в администрацию района. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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