28 марта 2025

В Екатеринбурге молодой учитель после урока побил школьника, возбуждено дело

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на открытии новой школы в микрорайоне «Твоя Привилегия». Челябинск , гимназия, урок, класс, ученики, учеба, школьный класс, школа, школьники, занятия, лицей
Преподавателю не понравилось, что подросток отвлекается от урока Фото:

Учитель физики из екатеринбургской школы №123 попал под уголовное дело после конфликта с учеником. Его обвинили в избиении, рассказал URA.RU источник.

По его словам, инцидент произошел 19 марта. Восьмиклассник, отвлекался от занятия, 26-летний педагог бросил в него ручку. Школьнику это не понравилось, он дерзко ответил учителю. «Тот после уроков схватил ученика и нанес ему несколько ударов», — поделился собеседник агентства.

В отношении учителя возбуждено уголовное дело по статье 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Статья предусматривает наказание в виде штрафа, обязательных работа или даже тюремного заключения.

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Учитель физики из екатеринбургской школы №123 попал под уголовное дело после конфликта с учеником. Его обвинили в избиении, рассказал URA.RU источник. По его словам, инцидент произошел 19 марта. Восьмиклассник, отвлекался от занятия, 26-летний педагог бросил в него ручку. Школьнику это не понравилось, он дерзко ответил учителю. «Тот после уроков схватил ученика и нанес ему несколько ударов», — поделился собеседник агентства. В отношении учителя возбуждено уголовное дело по статье 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Статья предусматривает наказание в виде штрафа, обязательных работа или даже тюремного заключения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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