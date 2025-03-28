Общество Образование В Екатеринбурге молодой учитель после урока побил школьника, возбуждено дело 29 марта 2025 в 20:00 Размер текста - 17 + Преподавателю не понравилось, что подросток отвлекается от урока Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Учитель физики из екатеринбургской школы №123 попал под уголовное дело после конфликта с учеником. Его обвинили в избиении, рассказал URA.RU источник. По его словам, инцидент произошел 19 марта. Восьмиклассник, отвлекался от занятия, 26-летний педагог бросил в него ручку. Школьнику это не понравилось, он дерзко ответил учителю. «Тот после уроков схватил ученика и нанес ему несколько ударов», — поделился собеседник агентства. В отношении учителя возбуждено уголовное дело по статье 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Статья предусматривает наказание в виде штрафа, обязательных работа или даже тюремного заключения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Учитель физики из екатеринбургской школы №123 попал под уголовное дело после конфликта с учеником. Его обвинили в избиении, рассказал URA.RU источник. По его словам, инцидент произошел 19 марта. Восьмиклассник, отвлекался от занятия, 26-летний педагог бросил в него ручку. Школьнику это не понравилось, он дерзко ответил учителю. «Тот после уроков схватил ученика и нанес ему несколько ударов», — поделился собеседник агентства. В отношении учителя возбуждено уголовное дело по статье 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Статья предусматривает наказание в виде штрафа, обязательных работа или даже тюремного заключения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям