Сотни французов провели акцию протеста в Париже против помощи Украине. Они собрались на площади Пале-Рояль с лозунгами, такими как «Мы не будем умирать за Украину» и «Долой НАТО».
«Это не наш конфликт! Роль Франции — быть государством-посредником и способствовать миру, а не подпитывать конфликты», — передает слова главы французской партии «Патриоты» и организатора митинга Флориана Филиппо ТАСС. Протестующие разорвали флаг Евросоюза.
Филиппо раскритиковал решение правительства выделить Украине дополнительные два млрд евро, отметив, что это «абсолютное безумие», учитывая высокий государственный долг Франции. Полиция разогнала провокаторов с украинскими флагами, пытавшихся помешать маршу.
26 марта было принято решение, что Франция предоставит Украине новый пакет военной поддержки на сумму два млрд евро. Этот пакет включает прямые военные поставки, такие как ракеты для самолетов Mirage, боеприпасы, ПТРК и бронемашины, а также инвестиции в оборонный комплекс. Франция уже выделяла Украине 195 миллионов евро на артиллерийские снаряды и авиабомбы, используя замороженные российские активы, и планировала ускорение производства военной техники, удвоив выпуск авиабомб и увеличив производство истребителей Rafale, передает Pravda.Ru
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