Франция выделит Украине огромный пакет военной помощи

Франция выделит новый пакет военной поддержки Украине, стоимостью 2 миллиарда евро. Об этом заявил президент Эмануель Макрон.
Пакет включает в себя не только прямые военные поставки, такие как оружие и боеприпасы, но и средства первой необходимости обороны: ракеты для самолетов Mirage, боеприпасы, ПТРК, бронемашины, инвестиции в ОПК и другое вооружение.
Ранее Франция уже оказывала военную помощь Украине, выделяя 195 миллионов евро на артиллерийские снаряды и авиабомбы, финансируя это из замороженных российских активов. Также были заявлены планы ускорения производства военной техники, включая удвоение выпуска авиабомб и увеличение производства истребителей Rafale.
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