26 марта 2025

Франция выделит Украине огромный пакет военной помощи

Макрон: Франция выделит Украине 2 миллиарда евро на военные нужды
© Служба новостей «URA.RU»
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Макрон выделил 2 миллиарда помощи Украине
Макрон выделил 2 миллиарда помощи Украине Фото:

Франция выделит новый пакет военной поддержки Украине, стоимостью 2 миллиарда евро. Об этом заявил президент Эмануель Макрон. 

Пакет включает в себя не только прямые военные поставки, такие как оружие и боеприпасы, но и средства первой необходимости обороны: ракеты для самолетов Mirage, боеприпасы, ПТРК, бронемашины, инвестиции в ОПК и другое вооружение.

Ранее Франция уже оказывала военную помощь Украине, выделяя 195 миллионов евро на артиллерийские снаряды и авиабомбы, финансируя это из замороженных российских активов. Также были заявлены планы ускорения производства военной техники, включая удвоение выпуска авиабомб и увеличение производства истребителей Rafale.

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Франция выделит новый пакет военной поддержки Украине, стоимостью 2 миллиарда евро. Об этом заявил президент Эмануель Макрон.  Пакет включает в себя не только прямые военные поставки, такие как оружие и боеприпасы, но и средства первой необходимости обороны: ракеты для самолетов Mirage, боеприпасы, ПТРК, бронемашины, инвестиции в ОПК и другое вооружение. Ранее Франция уже оказывала военную помощь Украине, выделяя 195 миллионов евро на артиллерийские снаряды и авиабомбы, финансируя это из замороженных российских активов. Также были заявлены планы ускорения производства военной техники, включая удвоение выпуска авиабомб и увеличение производства истребителей Rafale.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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