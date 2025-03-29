Журналисты выяснили, кто управлял севшим на трассе самолетом

Baza: самолетом, приземлившимся на трассе под Вологдой, управлял директор завода
© Служба новостей «URA.RU»
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Самолетом управлял Александр Голец, пишет Baza
Самолетом управлял Александр Голец, пишет Baza Фото:

Самолетом, который приземлился на автомобильной трассе в Вологодской области, управлял директор завода специальных подшипников Александр Голец. Он заявил, что причиной посадки стала техническая неисправность.

«За штурвалом севшего на трассе в Вологодской области самолета находился директор местного завода специальных подшипников Александр Голец», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что, по словам пилота, у самолета возникли технические проблемы, и ему пришлось совершить экстренную посадку.

У Гольца было разрешение на полет. Сотрудники ГИБДД помогли ему отогнать самолет, но повторный взлет был запрещен. Оформления инцидента пока не проводили, передали в telegram-канале.

29 марта под Вологдой легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на автомобильную трассу из-за технической неисправности. Пилот планировал приземлиться на частном аэродроме, но вынужден был приземлиться на трассу. После успешной посадки в районе Сосновки пилот не потребовал медицинской помощи, а полицейские помогли убрать самолет с дороги, восстановив тем самым движение.

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Самолетом, который приземлился на автомобильной трассе в Вологодской области, управлял директор завода специальных подшипников Александр Голец. Он заявил, что причиной посадки стала техническая неисправность. «За штурвалом севшего на трассе в Вологодской области самолета находился директор местного завода специальных подшипников Александр Голец», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что, по словам пилота, у самолета возникли технические проблемы, и ему пришлось совершить экстренную посадку. У Гольца было разрешение на полет. Сотрудники ГИБДД помогли ему отогнать самолет, но повторный взлет был запрещен. Оформления инцидента пока не проводили, передали в telegram-канале. 29 марта под Вологдой легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на автомобильную трассу из-за технической неисправности. Пилот планировал приземлиться на частном аэродроме, но вынужден был приземлиться на трассу. После успешной посадки в районе Сосновки пилот не потребовал медицинской помощи, а полицейские помогли убрать самолет с дороги, восстановив тем самым движение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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