Журналисты выяснили, кто управлял севшим на трассе самолетом

Самолетом, который приземлился на автомобильной трассе в Вологодской области, управлял директор завода специальных подшипников Александр Голец. Он заявил, что причиной посадки стала техническая неисправность.
«За штурвалом севшего на трассе в Вологодской области самолета находился директор местного завода специальных подшипников Александр Голец», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что, по словам пилота, у самолета возникли технические проблемы, и ему пришлось совершить экстренную посадку.
У Гольца было разрешение на полет. Сотрудники ГИБДД помогли ему отогнать самолет, но повторный взлет был запрещен. Оформления инцидента пока не проводили, передали в telegram-канале.
29 марта под Вологдой легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на автомобильную трассу из-за технической неисправности. Пилот планировал приземлиться на частном аэродроме, но вынужден был приземлиться на трассу. После успешной посадки в районе Сосновки пилот не потребовал медицинской помощи, а полицейские помогли убрать самолет с дороги, восстановив тем самым движение.
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