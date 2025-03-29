Под Вологдой самолет приземлился на оживленную трассу. Видео

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Пилот принял решение приземлиться на автомобильную трассу
Пилот принял решение приземлиться на автомобильную трассу Фото:

Под Вологдой легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на оживленную трассу. Об этом рассказали в региональном управлении МВД.

«Во время полета произошла техническая неисправность. Пилот принял решение совершить вынужденную посадку на автомобильную трассу», — передает сообщение МВД ГТРК «Вологда». Там добавили, что самолет летел по маршруту Кедрово — Кедрово и изначально планировал приземлиться на частном аэродроме у станции Дикая.

Успешно посадив самолет в районе Сосновки, пилот не нуждался в медицинской помощи. Полицейские помогли отодвинуть воздушное судно, после чего движение по трассе было восстановлено.

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Под Вологдой легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на оживленную трассу. Об этом рассказали в региональном управлении МВД. «Во время полета произошла техническая неисправность. Пилот принял решение совершить вынужденную посадку на автомобильную трассу», — передает сообщение МВД ГТРК «Вологда». Там добавили, что самолет летел по маршруту Кедрово — Кедрово и изначально планировал приземлиться на частном аэродроме у станции Дикая. Успешно посадив самолет в районе Сосновки, пилот не нуждался в медицинской помощи. Полицейские помогли отодвинуть воздушное судно, после чего движение по трассе было восстановлено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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