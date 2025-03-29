Под Вологдой легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на оживленную трассу. Об этом рассказали в региональном управлении МВД.
«Во время полета произошла техническая неисправность. Пилот принял решение совершить вынужденную посадку на автомобильную трассу», — передает сообщение МВД ГТРК «Вологда». Там добавили, что самолет летел по маршруту Кедрово — Кедрово и изначально планировал приземлиться на частном аэродроме у станции Дикая.
Успешно посадив самолет в районе Сосновки, пилот не нуждался в медицинской помощи. Полицейские помогли отодвинуть воздушное судно, после чего движение по трассе было восстановлено.
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