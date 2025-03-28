У свердловского бойца СВО украли миллион

Участник российской спецоперации на Украине и его жена стали жертвами «черных дилеров» и лишились накоплений. Об этом URA.RU сообщил источник.
«Когда „дилеры“ заявили, что надо еще 500 тысяч — из-за того, что вырос таможенный сбор, — стало понятно, что деньги ушли мошенникам», — рассказал источник. Возбуждено уголовное дело.
Источник пояснил, что недавно мужчина искал на сайтах машину, присмотрел неплохой вариант из Европы, получил электронный договор. В нем была прописана сумма чуть больше миллиона рублей. Через жену военнослужащий сделал несколько траншей.
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