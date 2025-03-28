28 марта 2025

У свердловского бойца СВО украли миллион

© Служба новостей «URA.RU»
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ФСБ, учения. Челябинск, боевики, военные, патроны, оружие, вооружение, амуниция, террористы, вооруженные люди, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, дрг, диверсанты, диверсионно-разведывательная группа
Мужчина хотел купить машину Фото:

Участник российской спецоперации на Украине и его жена стали жертвами «черных дилеров» и лишились накоплений. Об этом URA.RU сообщил источник.

«Когда „дилеры“ заявили, что надо еще 500 тысяч — из-за того, что вырос таможенный сбор, — стало понятно, что деньги ушли мошенникам», — рассказал источник. Возбуждено уголовное дело.

Источник пояснил, что недавно мужчина искал на сайтах машину, присмотрел неплохой вариант из Европы, получил электронный договор. В нем была прописана сумма чуть больше миллиона рублей. Через жену военнослужащий сделал несколько траншей.

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Участник российской спецоперации на Украине и его жена стали жертвами «черных дилеров» и лишились накоплений. Об этом URA.RU сообщил источник. «Когда „дилеры“ заявили, что надо еще 500 тысяч — из-за того, что вырос таможенный сбор, — стало понятно, что деньги ушли мошенникам», — рассказал источник. Возбуждено уголовное дело. Источник пояснил, что недавно мужчина искал на сайтах машину, присмотрел неплохой вариант из Европы, получил электронный договор. В нем была прописана сумма чуть больше миллиона рублей. Через жену военнослужащий сделал несколько траншей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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