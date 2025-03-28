Общество У свердловского бойца СВО украли миллион 29 марта 2025 в 22:09 Размер текста - 17 + Мужчина хотел купить машину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Участник российской спецоперации на Украине и его жена стали жертвами «черных дилеров» и лишились накоплений. Об этом URA.RU сообщил источник. «Когда „дилеры“ заявили, что надо еще 500 тысяч — из-за того, что вырос таможенный сбор, — стало понятно, что деньги ушли мошенникам», — рассказал источник. Возбуждено уголовное дело. Источник пояснил, что недавно мужчина искал на сайтах машину, присмотрел неплохой вариант из Европы, получил электронный договор. В нем была прописана сумма чуть больше миллиона рублей. Через жену военнослужащий сделал несколько траншей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Участник российской спецоперации на Украине и его жена стали жертвами «черных дилеров» и лишились накоплений. Об этом URA.RU сообщил источник. «Когда „дилеры“ заявили, что надо еще 500 тысяч — из-за того, что вырос таможенный сбор, — стало понятно, что деньги ушли мошенникам», — рассказал источник. Возбуждено уголовное дело. Источник пояснил, что недавно мужчина искал на сайтах машину, присмотрел неплохой вариант из Европы, получил электронный договор. В нем была прописана сумма чуть больше миллиона рублей. Через жену военнослужащий сделал несколько траншей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям