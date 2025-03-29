Снайпер ВС РФ не смог смолчать при виде предательской сущности ВСУ

Снайпер Коваля: ВСУ пытались убить своих во время зачистки Днепроэнергии
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БПЛА ВСУ атаковали своих же солдат
БПЛА ВСУ атаковали своих же солдат Фото:

Операторы украинских БПЛА нанесли удары по своим же бойцам во время зачистки населенного пункта Днепроэнергия в ДНР. Об этом рассказал снайпер 40-й бригады морской пехоты с позывным «Коваль». 

«В ходе зачистки были взяты в плен пять бойцов ВСУ. Штурмовали, зачищали подвалы. Один выбежал, сдаваться не стал. Прилетели „глаза“ противника, увидели труп. И поняли, что сейчас их бойцов возьмут в плен оставшихся. И начали разбирать камикадзами (БПЛА — ред.) подвал со своими», — сообщает РИА Новости со ссылкой на снайпера. 

Ранее НСН сообщала, что 12 марта российские войска взяли под контроль два населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР), как сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ. В ведомстве уточнили, что речь идет о селах Новомарково и Днепроэнергия. Военные подразделения 37-й мотострелковой бригады и 40-й бригады морской пехоты группировки войск «Восток», при поддержке артиллерии и беспилотных летательных аппаратов, прорвали оборону противника и заняли село Днепроэнергия.

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Операторы украинских БПЛА нанесли удары по своим же бойцам во время зачистки населенного пункта Днепроэнергия в ДНР. Об этом рассказал снайпер 40-й бригады морской пехоты с позывным «Коваль».  «В ходе зачистки были взяты в плен пять бойцов ВСУ. Штурмовали, зачищали подвалы. Один выбежал, сдаваться не стал. Прилетели „глаза“ противника, увидели труп. И поняли, что сейчас их бойцов возьмут в плен оставшихся. И начали разбирать камикадзами (БПЛА — ред.) подвал со своими», — сообщает РИА Новости со ссылкой на снайпера.  Ранее НСН сообщала, что 12 марта российские войска взяли под контроль два населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР), как сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ. В ведомстве уточнили, что речь идет о селах Новомарково и Днепроэнергия. Военные подразделения 37-й мотострелковой бригады и 40-й бригады морской пехоты группировки войск «Восток», при поддержке артиллерии и беспилотных летательных аппаратов, прорвали оборону противника и заняли село Днепроэнергия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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