В Екатеринбурге на Объездной дороге произошло ДТП с участием легкового автомобиля и спецтехники, в результате которого три человека получили травмы. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.
«По предварительным данным, 22-летний мужчина, управляя автомобилем Мицубиси Лансер допустил наезд на впереди стоящую спецтехнику, в результате чего водитель и два пассажира легкового автомобиля с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу для оказания помощи медиками», — говорится в telegram-канале ведомства. В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего ДТП.
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