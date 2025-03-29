29 марта 2025
28 марта 2025

В Екатеринбурге легковушка врезалась в спецтехнику, пострадали трое. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В последствии ДТП троих пассажиров легковой машины госпитализировали
В последствии ДТП троих пассажиров легковой машины госпитализировали Фото:

В Екатеринбурге на Объездной дороге произошло ДТП с участием легкового автомобиля и спецтехники, в результате которого три человека получили травмы. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

«По предварительным данным, 22-летний мужчина, управляя автомобилем Мицубиси Лансер допустил наезд на впереди стоящую спецтехнику, в результате чего водитель и два пассажира легкового автомобиля с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу для оказания помощи медиками», — говорится в telegram-канале ведомства. В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего ДТП.

Пострадавший Мицубиси Лансер
Пострадавший Мицубиси Лансер
Фото:
Спецтехника, в которую врезалась легковая машина
Спецтехника, в которую врезалась легковая машина
Фото:
Пострадавший Мицубиси Лансер
Пострадавший Мицубиси Лансер
Фото:

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В Екатеринбурге на Объездной дороге произошло ДТП с участием легкового автомобиля и спецтехники, в результате которого три человека получили травмы. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области. «По предварительным данным, 22-летний мужчина, управляя автомобилем Мицубиси Лансер допустил наезд на впереди стоящую спецтехнику, в результате чего водитель и два пассажира легкового автомобиля с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу для оказания помощи медиками», — говорится в telegram-канале ведомства. В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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