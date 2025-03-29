Пермяк, сломавший позвоночник девушке из-за собак, понесет заслуженное наказание

В Чусовом (Пермский край) приступили к рассмотрению уголовного дела по факту жестокого избиения девушки местным жителем. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Видеозапись с камер наблюдения из магазина, где пьяный мужчина напал на 28-летнюю посетительницу с двумя собаками, ранее распространилась в соцсетях и мессенджерах.
«В мировом суде Чусовского округа началось рассмотрение уголовного дела по факту причинения телесных повреждений 28-летней женщине. <...> В момент совершения преступления обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью)», — написано в telegram-канале ведомства.
По версии следствия, злоумышленник резко отреагировал на то, что у животных не было намордников. Словесная перепалка быстро переросла в драку. Мужчина повалил пострадавшую на пол и избили. Женщину доставили в больницу. У нее диагностировали перелом позвоночника и сотрясение мозга.
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