Алаудинов доложил о подготовке армии РФ к рывку в Сумской области

Российские военные продвигаются на ряде участков фронта в Сумской области и готовят плацдарм для рывка. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«По Сумской области на некоторых участках продвижение у наших подразделений есть... Ребята каждый на своем участке делают весь максимум для того, чтобы завтра уже мы точно так же, как при суджанской операции, смогли сделать рывок», — рассказал Алаудинов ТАСС.
О начале наступления в Сумской области Алаудинов рассказал в середине марта. Тогда генерал-лейтенант отметил, что подразделения Минобороны России ежедневно продвигались вперед, а часть из них закрепилась в данном регионе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.