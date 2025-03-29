29 марта 2025

Алаудинов доложил о подготовке армии РФ к рывку в Сумской области

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Армия РФ уверенно продвигается вперед на фронте, рассказал Алаудинов
Армия РФ уверенно продвигается вперед на фронте, рассказал Алаудинов Фото:
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Российские военные продвигаются на ряде участков фронта в Сумской области и готовят плацдарм для рывка. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«По Сумской области на некоторых участках продвижение у наших подразделений есть... Ребята каждый на своем участке делают весь максимум для того, чтобы завтра уже мы точно так же, как при суджанской операции, смогли сделать рывок», — рассказал Алаудинов ТАСС.

О начале наступления в Сумской области Алаудинов рассказал в середине марта. Тогда генерал-лейтенант отметил, что подразделения Минобороны России ежедневно продвигались вперед, а часть из них закрепилась в данном регионе.

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Российские военные продвигаются на ряде участков фронта в Сумской области и готовят плацдарм для рывка. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов. «По Сумской области на некоторых участках продвижение у наших подразделений есть... Ребята каждый на своем участке делают весь максимум для того, чтобы завтра уже мы точно так же, как при суджанской операции, смогли сделать рывок», — рассказал Алаудинов ТАСС. О начале наступления в Сумской области Алаудинов рассказал в середине марта. Тогда генерал-лейтенант отметил, что подразделения Минобороны России ежедневно продвигались вперед, а часть из них закрепилась в данном регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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