29 марта 2025

В Россию вернули жителей Курской области, вывезенных боевиками ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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О возвращении курян сообщила уполномоченный по правам человека в РФ
О возвращении курян сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

В Курскую область вернулись жители, которых военнослужащие украинской армии вывезли в ходе своего вторжения в регион. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Жители Курской области, вернувшиеся вчера в Россию, снова на курской земле...» — написала Москалькова в своем telegram-канале. Отмечается, что некоторым возвращенным понадобилась стационарная помощь.

К середине марта сотни жителей Суджанского района, ранее находившегося под контролем ВСУ, обратились за помощью после возвращения территорий под контроль России, многие из них числились пропавшими без вести. Благодаря подтверждению безопасности и нахождению 154 человек, полиция подготовила документы для их снятия с розыска и помощи в восстановлении связи с родственниками. Об этом ранее сообщала представитель ведомства Ирина Волк.

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В Курскую область вернулись жители, которых военнослужащие украинской армии вывезли в ходе своего вторжения в регион. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «Жители Курской области, вернувшиеся вчера в Россию, снова на курской земле...» — написала Москалькова в своем telegram-канале. Отмечается, что некоторым возвращенным понадобилась стационарная помощь. К середине марта сотни жителей Суджанского района, ранее находившегося под контролем ВСУ, обратились за помощью после возвращения территорий под контроль России, многие из них числились пропавшими без вести. Благодаря подтверждению безопасности и нахождению 154 человек, полиция подготовила документы для их снятия с розыска и помощи в восстановлении связи с родственниками. Об этом ранее сообщала представитель ведомства Ирина Волк.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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