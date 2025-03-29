В Россию вернули жителей Курской области, вывезенных боевиками ВСУ

В Курскую область вернулись жители, которых военнослужащие украинской армии вывезли в ходе своего вторжения в регион. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Жители Курской области, вернувшиеся вчера в Россию, снова на курской земле...» — написала Москалькова в своем telegram-канале. Отмечается, что некоторым возвращенным понадобилась стационарная помощь.
К середине марта сотни жителей Суджанского района, ранее находившегося под контролем ВСУ, обратились за помощью после возвращения территорий под контроль России, многие из них числились пропавшими без вести. Благодаря подтверждению безопасности и нахождению 154 человек, полиция подготовила документы для их снятия с розыска и помощи в восстановлении связи с родственниками. Об этом ранее сообщала представитель ведомства Ирина Волк.
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