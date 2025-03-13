13 марта 2025

Сотни находившихся под гнетом ВСУ суджан обратились в полицию

Ирина Волк: МВД сняло с розыска 154 жителя Суджанского района
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
МВД сняло с розыска 154 жителя Суджанского района
МВД сняло с розыска 154 жителя Суджанского района Фото:

Сотни жителей Суджанского района, ранее находившегося под контролем ВСУ, обратились за помощью после возвращения территорий под контроль России, многие из них числились пропавшими без вести. Благодаря подтверждению безопасности и местонахождения 154 человек, полиция подготовила документы для их снятия с розыска и помощи в восстановлении связи с родственниками. Об этом сообщила пресс-служба МВД России. 

«Мои коллеги оказывают всеобъемлющую помощь жителям Суджанского района Курской области, которые прибывают из освобожденных российскими военными населенных пунктов. Многие из них числятся в реестре лиц, утративших связь с родственниками. В настоящее время подготовлены документы на снятие с розыска 154 человек. Люди живы. Сотрудники полиции помогают им связаться с близкими», — говорится в telegram-канале официального представителя МВД Ирины Волк. 

В Суджанском районе Курской области, который был освобожден ВС РФ 13 марта, продолжаются меры по восстановлению нормальной жизни и помощи населению. Сотрудники МЧС России оказали поддержку, эвакуируя 199 человек и организовав для них временные пункты размещения, где специалисты помогают в оформлении документов и психологической адаптации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотни жителей Суджанского района, ранее находившегося под контролем ВСУ, обратились за помощью после возвращения территорий под контроль России, многие из них числились пропавшими без вести. Благодаря подтверждению безопасности и местонахождения 154 человек, полиция подготовила документы для их снятия с розыска и помощи в восстановлении связи с родственниками. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.  «Мои коллеги оказывают всеобъемлющую помощь жителям Суджанского района Курской области, которые прибывают из освобожденных российскими военными населенных пунктов. Многие из них числятся в реестре лиц, утративших связь с родственниками. В настоящее время подготовлены документы на снятие с розыска 154 человек. Люди живы. Сотрудники полиции помогают им связаться с близкими», — говорится в telegram-канале официального представителя МВД Ирины Волк.  В Суджанском районе Курской области, который был освобожден ВС РФ 13 марта, продолжаются меры по восстановлению нормальной жизни и помощи населению. Сотрудники МЧС России оказали поддержку, эвакуируя 199 человек и организовав для них временные пункты размещения, где специалисты помогают в оформлении документов и психологической адаптации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...