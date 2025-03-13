Сотни находившихся под гнетом ВСУ суджан обратились в полицию

Сотни жителей Суджанского района, ранее находившегося под контролем ВСУ, обратились за помощью после возвращения территорий под контроль России, многие из них числились пропавшими без вести. Благодаря подтверждению безопасности и местонахождения 154 человек, полиция подготовила документы для их снятия с розыска и помощи в восстановлении связи с родственниками. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.
«Мои коллеги оказывают всеобъемлющую помощь жителям Суджанского района Курской области, которые прибывают из освобожденных российскими военными населенных пунктов. Многие из них числятся в реестре лиц, утративших связь с родственниками. В настоящее время подготовлены документы на снятие с розыска 154 человек. Люди живы. Сотрудники полиции помогают им связаться с близкими», — говорится в telegram-канале официального представителя МВД Ирины Волк.
В Суджанском районе Курской области, который был освобожден ВС РФ 13 марта, продолжаются меры по восстановлению нормальной жизни и помощи населению. Сотрудники МЧС России оказали поддержку, эвакуируя 199 человек и организовав для них временные пункты размещения, где специалисты помогают в оформлении документов и психологической адаптации.
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