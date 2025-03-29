29 марта 2025
28 марта 2025

Снятый в Пермском крае фильм впечатлил кинопродюсеров Пекина

Продюсер Гордеев: cнятую в Прикамье кинокомедию показали в Китае
© Служба новостей «URA.RU»
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Создатели киноленты 29 марта встретились с пермским зрителем
Создатели киноленты 29 марта встретились с пермским зрителем Фото:

Вернувшийся из Китая продюсер фильма «Батя 2. Дед» Гавриил Гордеев сообщил, что кино понравилось чиновникам, крупнейшим медиахолдингам и кинопрокатчикам Пекина. Об этом он рассказал своим подписчикам в Telegram.

«Вернулся из Пекина. Встреча на государственном уровне с министерством культуры и крупнейшими медиахолдингами и кинопрокатчиками. Показал „Батя 2. Дед“ — смеялись, очень нравится русская деревня. Пригласил на „Медвежонок“ — едут», — написал Гавриил Гордеев в своем telegram-канале.

Значительную часть второй части комедии «Батя» сняли в прикамском селе Кын. О том, с какими трудностями столкнулись киношники — узнаете тут. Тизер фильма вышел в конце прошлого года.

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Вернувшийся из Китая продюсер фильма «Батя 2. Дед» Гавриил Гордеев сообщил, что кино понравилось чиновникам, крупнейшим медиахолдингам и кинопрокатчикам Пекина. Об этом он рассказал своим подписчикам в Telegram. «Вернулся из Пекина. Встреча на государственном уровне с министерством культуры и крупнейшими медиахолдингами и кинопрокатчиками. Показал „Батя 2. Дед“ — смеялись, очень нравится русская деревня. Пригласил на „Медвежонок“ — едут», — написал Гавриил Гордеев в своем telegram-канале. Значительную часть второй части комедии «Батя» сняли в прикамском селе Кын. О том, с какими трудностями столкнулись киношники — узнаете тут. Тизер фильма вышел в конце прошлого года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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