Снятый в Пермском крае фильм впечатлил кинопродюсеров Пекина

Вернувшийся из Китая продюсер фильма «Батя 2. Дед» Гавриил Гордеев сообщил, что кино понравилось чиновникам, крупнейшим медиахолдингам и кинопрокатчикам Пекина. Об этом он рассказал своим подписчикам в Telegram.
«Вернулся из Пекина. Встреча на государственном уровне с министерством культуры и крупнейшими медиахолдингами и кинопрокатчиками. Показал „Батя 2. Дед“ — смеялись, очень нравится русская деревня. Пригласил на „Медвежонок“ — едут», — написал Гавриил Гордеев в своем telegram-канале.
Значительную часть второй части комедии «Батя» сняли в прикамском селе Кын. О том, с какими трудностями столкнулись киношники — узнаете тут. Тизер фильма вышел в конце прошлого года.
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