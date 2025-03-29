29 марта 2025

В США самолет рухнул на жилой дом, среди пассажиров нет выживших. Видео

Самолет упал на жилой район Бруклин-Парк в американском штате Миннесота
© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет упал в американском штате Миннесота, приземлившись на дом в жилом районе Бруклин-парк
Самолет упал в американском штате Миннесота, приземлившись на дом в жилом районе Бруклин-парк Фото:

Легкомоторный самолет влетел в жилой дом, расположенный в одном из жилых районов штата Миннесота Бруклин-парке. Об этом сообщили местные телеканалы и опубликовали видео с места событий. Отмечается, что никто из находившихся на борту самолета не выжил. Жильцы дома при этом не пострадали.

«Самолет SOCATA TBM7, представляющий собой одномоторный бизнес-самолет, врезался в дом в Бруклин-парке в субботу днем. Никто из пассажиров самолета не выжил, но официальные лица говорят, что жильцы дома в безопасности», — говорится в публикации местного телеканала Fox 9. Точное количество находившихся на борту не уточняется.

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Легкомоторный самолет влетел в жилой дом, расположенный в одном из жилых районов штата Миннесота Бруклин-парке. Об этом сообщили местные телеканалы и опубликовали видео с места событий. Отмечается, что никто из находившихся на борту самолета не выжил. Жильцы дома при этом не пострадали. «Самолет SOCATA TBM7, представляющий собой одномоторный бизнес-самолет, врезался в дом в Бруклин-парке в субботу днем. Никто из пассажиров самолета не выжил, но официальные лица говорят, что жильцы дома в безопасности», — говорится в публикации местного телеканала Fox 9. Точное количество находившихся на борту не уточняется.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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