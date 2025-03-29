В зоне СВО погиб 45-летний младший сержант из Прикамья Сергей Ермаков

Церемония прощания с военнослужащим пройдет 31 марта
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб гвардии младший сержант Сергей Ермаков из Пермского края. По данным мэрии Оханского округа, бойцу было 45 лет.
«Село проводит в последний путь Сергея Ермакова, погибшего на СВО при выполнении боевых задач. Администрация округа выражает искренние соболезнования родным воина», — написано на странице окружной мэрии в соцсети «ВКонтакте».
Прощание с военнослужащим намечено на 31 марта. Траурная церемония начнется в 11:00 в оханском Доме культуры.
Сергей Ермаков служил стрелком-помощником гранатометчика мотострелкового взвода
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