29 марта 2025
28 марта 2025

В зоне СВО погиб 45-летний младший сержант из Прикамья Сергей Ермаков

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония прощания с военнослужащим пройдет 31 марта
Церемония прощания с военнослужащим пройдет 31 марта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб гвардии младший сержант Сергей Ермаков из Пермского края. По данным мэрии Оханского округа, бойцу было 45 лет.

«Село проводит в последний путь Сергея Ермакова, погибшего на СВО при выполнении боевых задач. Администрация округа выражает искренние соболезнования родным воина», — написано на странице окружной мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Прощание с военнослужащим намечено на 31 марта. Траурная церемония начнется в 11:00 в оханском Доме культуры.

Сергей Ермаков служил стрелком-помощником гранатометчика мотострелкового взвода
Сергей Ермаков служил стрелком-помощником гранатометчика мотострелкового взвода
Фото:

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В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб гвардии младший сержант Сергей Ермаков из Пермского края. По данным мэрии Оханского округа, бойцу было 45 лет. «Село проводит в последний путь Сергея Ермакова, погибшего на СВО при выполнении боевых задач. Администрация округа выражает искренние соболезнования родным воина», — написано на странице окружной мэрии в соцсети «ВКонтакте». Прощание с военнослужащим намечено на 31 марта. Траурная церемония начнется в 11:00 в оханском Доме культуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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