В Екатеринбурге 30 марта сотни верующих собрались около мечети Абу-Ханифа, чтобы отпраздновать Ураза Байрам — исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан. Последователи ислама заполнили улицы около мечети, выполняя праздничный намаз. Об этом сообщает очевидцы в соцсетях.
«Вот так сегодня в Екатеринбурге прошел праздничный намаз. Всем места на территории мечети не хватило», — передает telegram-канал «Екатеринбург с огоньком».
Также вокруг мечети улица Репина, 42 перекрыта. На близлежащих дорогах также затруднено движение, красные зоны на улице Заводская и улице Начдива Васильева.
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