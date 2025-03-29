29 марта 2025

Сотни мусульман собрались на улице в честь праздника. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На утренний намаз у мечети собрались сотни, из-за чего части людей пришлось молиться на улице
На утренний намаз у мечети собрались сотни, из-за чего части людей пришлось молиться на улице Фото:

В Екатеринбурге 30 марта сотни верующих собрались около мечети Абу-Ханифа, чтобы отпраздновать Ураза Байрам — исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан. Последователи ислама заполнили улицы около мечети, выполняя праздничный намаз. Об этом сообщает очевидцы в соцсетях.

«Вот так сегодня в Екатеринбурге прошел праздничный намаз. Всем места на территории мечети не хватило», — передает telegram-канал «Екатеринбург с огоньком».

Также вокруг мечети улица Репина, 42 перекрыта. На близлежащих дорогах также затруднено движение, красные зоны на улице Заводская и улице Начдива Васильева. 

Пробки около мечети на улицах Заводская и Начдива Васильева
Пробки около мечети на улицах Заводская и Начдива Васильева
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге 30 марта сотни верующих собрались около мечети Абу-Ханифа, чтобы отпраздновать Ураза Байрам — исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан. Последователи ислама заполнили улицы около мечети, выполняя праздничный намаз. Об этом сообщает очевидцы в соцсетях. «Вот так сегодня в Екатеринбурге прошел праздничный намаз. Всем места на территории мечети не хватило», — передает telegram-канал «Екатеринбург с огоньком». Также вокруг мечети улица Репина, 42 перекрыта. На близлежащих дорогах также затруднено движение, красные зоны на улице Заводская и улице Начдива Васильева. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...