В мэрии Кургана раскрыли, когда отремонтируют дороги в крупном районе

После жалоб жителей курганского поселка Увал на разбитые дороги, в мэрии разработали план ремонта и пообещали горожанам починить дорожное полотно. Об этом говорится в ответе представителей департамента развития городского хозяйства Кургана.
«Улица Миронова включена в план ямочного ремонта в строительный сезон 2025 года. Улицу Увальскую планируется подсыпать вторичным материалом, полученным от разборки старого асфальтобетонного покрытия», — сообщается в ответе на сайте «Обратись».
Ранее курганцы из микрорайона Увал жаловались, что на дорогах образовались огромные ямы. Автомобилисты отмечали, что проезжать по некоторым участкам улиц, не боясь повредить машину, можно было только на внедорожниках.
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