Онищенко раскрыл правду о новом вирусе в России, вызывающем кашель с кровью

Онищенко призвал дождаться результатов исследования нового вируса в РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Онищенко призвал не делать выводы о появлении в РФ нового вируса
Онищенко призвал не делать выводы о появлении в РФ нового вируса Фото:

Необходимо внимательно проанализировать информацию о предполагаемом новом вирусе, который якобы распространяется на территории России и вызывает кашель с кровью, и ожидать результатов хотя бы одного научного исследования. Об этом сообщает заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

«Скорее всего там и не вирус, не будем сейчас нагнетать, а посмотрим на данные хотя бы одного исследования», — заявил Онищенко в разговоре с ТАСС. Он отметил, что в петербургский Институт имени Пастера, специализирующийся на изучении гриппа, информации о новых вирусных заболеваниях не поступало.

Онищенко также отметил, что высокая температура может быть связана с тяжелым течением другого заболевания, а кровь при отхаркивании может являться индивидуальной особенностью организма определенного человека. 

Ранее Роспотребнадзор приступил к проверке сообщений о распространении в России якобы нового вируса. Запросы были направлены в администрацию telegram-канала Shot, который первым опубликовал сведения о данном вирусе, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Необходимо внимательно проанализировать информацию о предполагаемом новом вирусе, который якобы распространяется на территории России и вызывает кашель с кровью, и ожидать результатов хотя бы одного научного исследования. Об этом сообщает заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко. «Скорее всего там и не вирус, не будем сейчас нагнетать, а посмотрим на данные хотя бы одного исследования», — заявил Онищенко в разговоре с ТАСС. Он отметил, что в петербургский Институт имени Пастера, специализирующийся на изучении гриппа, информации о новых вирусных заболеваниях не поступало. Онищенко также отметил, что высокая температура может быть связана с тяжелым течением другого заболевания, а кровь при отхаркивании может являться индивидуальной особенностью организма определенного человека.  Ранее Роспотребнадзор приступил к проверке сообщений о распространении в России якобы нового вируса. Запросы были направлены в администрацию telegram-канала Shot, который первым опубликовал сведения о данном вирусе, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...