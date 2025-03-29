Курганские политики поздравили мусульман с праздником Ураза-байрам

В Курганской области мусульмане 30 марта отмечают окончание Священного месяца Рамадан — праздник Ураза-байрам (Ид аль-Фитр — праздник разговения). Мэр Шадринска Антон Мокан, глава Целинного округа Петр Скоробогатов, депутаты облдумы Ольга Дружинина и Александр Черняк, многие другие политики и общественные деятели пожелали мусульманам мира, счастья, спокойствия и процветания. Об этом они написали в соцсетях.
«Желаем мусульманам здоровья, счастья, мира и удачи во всех добрых начинаниях! Пусть праздник Ураза-байрам принесет в каждый дом тепло и радость, взаимопонимание, спокойствие и благополучие», — отметили в поздравлении представители мэрии Шадринска.
Депутат Черняк подчеркнул в соцсети во «ВКонтакте», что традиции ислама, как и других религий, служат сближению людей, способствуют их взаимопониманию. Дружинина написала в telegram-канале о дружеских отношениях с Центром Татарской культуры. Она пояснила, что несмотря на различия в возрасте, профессии и культуре, люди разных конфессий находят общий язык и взаимопонимание.
В Кургане утром 30 марта к началу праздничного намаза места внутри мечети уже не осталось. Первый и второй этажи были полностью заполнены прихожанами. Многие мусульмане расположились на улице. Для них были приготовлены ковры. Некоторые принесли с собой свои молельные коврики. Имам мечети Зиедали Мизробов читал хутбу (проповедь) для собравшихся. В 7:00 верующие совершили коллективную молитву, а после обратились с мольбами к Всевышнему.
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