29 марта 2025
28 марта 2025

Курганские политики поздравили мусульман с праздником Ураза-байрам

Власти Курганской области поздравили мусульман с праздником Ураза-байрам
© Служба новостей «URA.RU»
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Мусульмане отмечают праздник
Мусульмане отмечают праздник Фото:

В Курганской области мусульмане 30 марта отмечают окончание Священного месяца Рамадан — праздник Ураза-байрам (Ид аль-Фитр — праздник разговения). Мэр Шадринска Антон Мокан, глава Целинного округа Петр Скоробогатов, депутаты облдумы Ольга Дружинина и Александр Черняк, многие другие политики и общественные деятели пожелали мусульманам мира, счастья, спокойствия и процветания. Об этом они написали в соцсетях.

«Желаем мусульманам здоровья, счастья, мира и удачи во всех добрых начинаниях! Пусть праздник Ураза-байрам принесет в каждый дом тепло и радость, взаимопонимание, спокойствие и благополучие», — отметили в поздравлении представители мэрии Шадринска.

Депутат Черняк подчеркнул в соцсети во «ВКонтакте», что традиции ислама, как и других религий, служат сближению людей, способствуют их взаимопониманию. Дружинина написала в telegram-канале о дружеских отношениях с Центром Татарской культуры. Она пояснила, что несмотря на различия в возрасте, профессии и культуре, люди разных конфессий находят общий язык и взаимопонимание.

В Кургане утром 30 марта к началу праздничного намаза места внутри мечети уже не осталось. Первый и второй этажи были полностью заполнены прихожанами. Многие мусульмане расположились на улице. Для них были приготовлены ковры. Некоторые принесли с собой свои молельные коврики. Имам мечети Зиедали Мизробов читал хутбу (проповедь) для собравшихся. В 7:00 верующие совершили коллективную молитву, а после обратились с мольбами к Всевышнему.

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В Курганской области мусульмане 30 марта отмечают окончание Священного месяца Рамадан — праздник Ураза-байрам (Ид аль-Фитр — праздник разговения). Мэр Шадринска Антон Мокан, глава Целинного округа Петр Скоробогатов, депутаты облдумы Ольга Дружинина и Александр Черняк, многие другие политики и общественные деятели пожелали мусульманам мира, счастья, спокойствия и процветания. Об этом они написали в соцсетях. «Желаем мусульманам здоровья, счастья, мира и удачи во всех добрых начинаниях! Пусть праздник Ураза-байрам принесет в каждый дом тепло и радость, взаимопонимание, спокойствие и благополучие», — отметили в поздравлении представители мэрии Шадринска. Депутат Черняк подчеркнул в соцсети во «ВКонтакте», что традиции ислама, как и других религий, служат сближению людей, способствуют их взаимопониманию. Дружинина написала в telegram-канале о дружеских отношениях с Центром Татарской культуры. Она пояснила, что несмотря на различия в возрасте, профессии и культуре, люди разных конфессий находят общий язык и взаимопонимание. В Кургане утром 30 марта к началу праздничного намаза места внутри мечети уже не осталось. Первый и второй этажи были полностью заполнены прихожанами. Многие мусульмане расположились на улице. Для них были приготовлены ковры. Некоторые принесли с собой свои молельные коврики. Имам мечети Зиедали Мизробов читал хутбу (проповедь) для собравшихся. В 7:00 верующие совершили коллективную молитву, а после обратились с мольбами к Всевышнему.
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© Служба новостей «URA.RU»
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