Российские спасатели начали работу в пострадавшей от землетрясений Мьянме

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Группа из 20 российских спасателей направлена в пострадавший от землетрясения Мандалай
Группа из 20 российских спасателей направлена в пострадавший от землетрясения Мандалай Фото:
новость из сюжета
Сильное землетрясение в Таиланде и Мьянме

Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций России начали операции по устранению последствий землетрясения, произошедшего накануне в Мьянме. Об этом сообщает министерство. 

«Спасатели МЧС России приступили к работе по ликвидации последствий землетрясения в Мьянме», — передает telegram-канал МЧС РФ. В Мандалай отправлена группа, включающая 20 спасателей, кинологов и операторов БАС, с использованием легкомоторного самолета. Эти специалисты первыми начнут осуществление поисково-спасательных операций после оценки обстановки на месте.

Ранее авиалайнер Ил-76 МЧС России, оснащенный аэромобильным госпиталем, вместе с бригадой спасателей приземлился в Мьянме, сообщил руководитель объединенного отряда ведомства Сергей Воронцов. Задачей миссии является предоставление помощи жертвам землетрясения, передает RT.

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Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций России начали операции по устранению последствий землетрясения, произошедшего накануне в Мьянме. Об этом сообщает министерство.  «Спасатели МЧС России приступили к работе по ликвидации последствий землетрясения в Мьянме», — передает telegram-канал МЧС РФ. В Мандалай отправлена группа, включающая 20 спасателей, кинологов и операторов БАС, с использованием легкомоторного самолета. Эти специалисты первыми начнут осуществление поисково-спасательных операций после оценки обстановки на месте. Ранее авиалайнер Ил-76 МЧС России, оснащенный аэромобильным госпиталем, вместе с бригадой спасателей приземлился в Мьянме, сообщил руководитель объединенного отряда ведомства Сергей Воронцов. Задачей миссии является предоставление помощи жертвам землетрясения, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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