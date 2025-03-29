В Екатеринбурге парень накинулся с ножом на соседа по дому

Пострадавшего с ножевым ранением осмотрели врачи скорой помощи Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге разговор жильца дома на улице Лыжников, 3 (жилой район Уктус) с соседом, на которого поступали жалобы за крики и мат, закончился дракой с ножом. По словам очевидцев, парень напал не один. Пострадавший получил травму голову и ножевое ранение.

«Ночью в доме на [улице] Лыжников 3 на Уктусе произошел вопиющий случай! В течение нескольких недель парень постоянно терроризировал соседей своими криками, постоянно матерился с утра до ночи. На это постоянно жаловались соседи. Другой мужчина не выдержал и пошел поговорить с парнем, и он хотел спокойно объяснить, что не нужно мешать спать людям. На него накинулись с ножом, ранили и побили толпой», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург».

В ходе разговора агрессор говорил жителю дома, что якобы у него в подчинении 60 человек, поэтому ему приходится часто кричать. Также он заявлял, что якобы является «смотрящим» за Свердловской областью и отсидел четыре года в подростковом возрасте.

Супруга пострадавшего написала в чате дома, что ее муж получил ножевое ранение и у него пробита голова. Жильцы дома вызвали полицию и скорую помощь. Очевидцы говорят, что первые так и не доехали.

Корреспондент URA.RU обратился в городское УМВД за комментарием. Ответ ожидается.

Обновлено в 11:57: «Сообщений по данному факту в полицию не поступало. Опубликованная информация будет зарегистрирована в отделе полиции №13 и проверена», — ответили в полиции.