Свердловские гаишники стрясли с должников миллионы рублей

В Свердловской области сотрудники Госавтоинспекции изъяли долгов по штрафам на общую сумму 3,2 миллиона рублей. 800 тысяч из них были погашены за счет конфискации автомобилей.
«Добровольно оплачены штрафы на сумму 2,2 млн рублей. Привлечены к ответственности более 450 водителей, уклонявшихся от оплаты штрафов Задержаны 4 должника с общей суммой задолженности 800 тыс. рублей, их автомобили переданы в ФССП в счет погашения долга. Водители, не оплатившие штрафы в установленные сроки, столкнулись с серьезными последствиями: удвоением суммы штрафа, административным арестом до 15 суток или обязательными работами до 50 часов», — написали гаишники в своем telegram-канале.
Кроме этого, сотрудники ГАИ подвели итоги проверок грузовых автомобилей. Они выписали 1674 штрафа и осмотрели пять тысяч грузовиков. О проведении масштабных рейдах на дорогах URA.RU рассказывало 16 марта. Проверки должников и водителей грузового транспорта состоялись 17-21 марта.
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