Шумков раскрыл причины межнационального мира в регионе

Уважение к обычаям и традициям народов, проживающих в Курганской области, является основой межнационального мира. Об этом рассказал губернатор Вадим Шумков в своем поздравлении мусульманам по случаю праздника Ураза-байрам.
«В Курганской области мирно живут последователи разных религий и традиций. Уважение и почитание обычаев друг друга являются основой гармонии и взаимопонимания между нами», — написал губернатор в поздравлении. Его слова передает пресс-служба властей региона во «ВКонтакте».
Шумков уточнил, что ценности у людей разных конфессий в регионе общие — это любовь к Родине, уважение старших, милосердие, добрые дела, забота о ближнем. Он пожелал мусульманам счастья и процветания.
В Курганской области мусульмане 30 марта отмечают окончание Священного месяца Рамадан — праздник Ураза-байрам (Ид аль-Фитр — праздник разговения). Мэр Шадринска Антон Мокан, глава Целинного округа Петр Скоробогатов, депутаты облдумы Ольга Дружинина и Александр Черняк, многие другие политики и общественные деятели пожелали мусульманам мира, счастья, спокойствия и процветания.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».