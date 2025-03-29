29 марта 2025
28 марта 2025

Шумков раскрыл причины межнационального мира в регионе

Шумков: межнациональный мир в регионе основан на взаимном уважении традиций
© Служба новостей «URA.RU»
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Шумков поздравил мусульман с праздником
Шумков поздравил мусульман с праздником Фото:

Уважение к обычаям и традициям народов, проживающих в Курганской области, является основой межнационального мира. Об этом рассказал губернатор Вадим Шумков в своем поздравлении мусульманам по случаю праздника Ураза-байрам.

«В Курганской области мирно живут последователи разных религий и традиций. Уважение и почитание обычаев друг друга являются основой гармонии и взаимопонимания между нами», — написал губернатор в поздравлении. Его слова передает пресс-служба властей региона во «ВКонтакте».

Шумков уточнил, что ценности у людей разных конфессий в регионе общие — это любовь к Родине, уважение старших, милосердие, добрые дела, забота о ближнем. Он пожелал мусульманам счастья и процветания.

В Курганской области мусульмане 30 марта отмечают окончание Священного месяца Рамадан — праздник Ураза-байрам (Ид аль-Фитр — праздник разговения). Мэр Шадринска Антон Мокан, глава Целинного округа Петр Скоробогатов, депутаты облдумы Ольга Дружинина и Александр Черняк, многие другие политики и общественные деятели пожелали мусульманам мира, счастья, спокойствия и процветания.

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Уважение к обычаям и традициям народов, проживающих в Курганской области, является основой межнационального мира. Об этом рассказал губернатор Вадим Шумков в своем поздравлении мусульманам по случаю праздника Ураза-байрам. «В Курганской области мирно живут последователи разных религий и традиций. Уважение и почитание обычаев друг друга являются основой гармонии и взаимопонимания между нами», — написал губернатор в поздравлении. Его слова передает пресс-служба властей региона во «ВКонтакте». Шумков уточнил, что ценности у людей разных конфессий в регионе общие — это любовь к Родине, уважение старших, милосердие, добрые дела, забота о ближнем. Он пожелал мусульманам счастья и процветания. В Курганской области мусульмане 30 марта отмечают окончание Священного месяца Рамадан — праздник Ураза-байрам (Ид аль-Фитр — праздник разговения). Мэр Шадринска Антон Мокан, глава Целинного округа Петр Скоробогатов, депутаты облдумы Ольга Дружинина и Александр Черняк, многие другие политики и общественные деятели пожелали мусульманам мира, счастья, спокойствия и процветания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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