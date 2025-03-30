Российские военные активно участвуют в боевых действиях в Гуево, окрестностях Олешни Курской области и в районе Басовки Сумской области. Об этом сообщают журналисты со ссылкой на информацию от российских силовых структур.
«На сумском направлении ожесточенные боевые действия продолжаются в Гуево, в окрестностях хутора Олешня, а также в районе Басовки. Наши бойцы продолжают выбивать ВСУ из Гуево. Ожесточенные бои идут как в самом населенном пункте, так и в его окрестностях», — сказал собеседник ТАСС.
Помимо основных боевых действий, в Сумской области, в районе Басовки, российские военные успешно освободили один из опорных пунктов ВСУ. В настоящее время они закрепляются на территории.
Российские военные уже длительное время проводят операции на территории Сумской и Курской областей, активно вытесняя украинские вооруженные силы с ключевых позиций, таких как район пограничного перехода «Суджа». Эти действия привели к значительному ослаблению позиций ВСУ в регионе. Сообщалось ранее, что до полного освобождения российской территории осталось взять под контроль всего несколько населенных пунктов.
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