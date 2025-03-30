Российские военные ведут бои за оставшиеся территории в Курской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВС РФ ведут ожесточенные бои в Курской и Сумской областях
ВС РФ ведут ожесточенные бои в Курской и Сумской областях Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Российские военные активно участвуют в боевых действиях в Гуево, окрестностях Олешни Курской области и в районе Басовки Сумской области. Об этом сообщают журналисты со ссылкой на информацию от российских силовых структур.

«На сумском направлении ожесточенные боевые действия продолжаются в Гуево, в окрестностях хутора Олешня, а также в районе Басовки. Наши бойцы продолжают выбивать ВСУ из Гуево. Ожесточенные бои идут как в самом населенном пункте, так и в его окрестностях», — сказал собеседник ТАСС.

Помимо основных боевых действий, в Сумской области, в районе Басовки, российские военные успешно освободили один из опорных пунктов ВСУ. В настоящее время они закрепляются на территории.

Российские военные уже длительное время проводят операции на территории Сумской и Курской областей, активно вытесняя украинские вооруженные силы с ключевых позиций, таких как район пограничного перехода «Суджа». Эти действия привели к значительному ослаблению позиций ВСУ в регионе. Сообщалось ранее, что до полного освобождения российской территории осталось взять под контроль всего несколько населенных пунктов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские военные активно участвуют в боевых действиях в Гуево, окрестностях Олешни Курской области и в районе Басовки Сумской области. Об этом сообщают журналисты со ссылкой на информацию от российских силовых структур. «На сумском направлении ожесточенные боевые действия продолжаются в Гуево, в окрестностях хутора Олешня, а также в районе Басовки. Наши бойцы продолжают выбивать ВСУ из Гуево. Ожесточенные бои идут как в самом населенном пункте, так и в его окрестностях», — сказал собеседник ТАСС. Помимо основных боевых действий, в Сумской области, в районе Басовки, российские военные успешно освободили один из опорных пунктов ВСУ. В настоящее время они закрепляются на территории. Российские военные уже длительное время проводят операции на территории Сумской и Курской областей, активно вытесняя украинские вооруженные силы с ключевых позиций, таких как район пограничного перехода «Суджа». Эти действия привели к значительному ослаблению позиций ВСУ в регионе. Сообщалось ранее, что до полного освобождения российской территории осталось взять под контроль всего несколько населенных пунктов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...