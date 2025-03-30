Овечкину до рекорда осталось 5 голов: все может решиться уже 16 апреля

Овечкину до рекорда Гретцки осталось 5 голов
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Александр Овечкин может в апреле побить рекорд канадского хоккеиста Гретцки по количеству голов
Александр Овечкин может в апреле побить рекорд канадского хоккеиста Гретцки по количеству голов Фото:

Российскому хоккеисту, капитану команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину осталось забить всего пять голов, чтобы побить рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по количеству голов в победных матчах регулярного чемпионата. Об этом пишут журналисты. 

В настоящий момент на счету Александра Овечкина 889 голов, а у Уэйна Гретцки — 894. По словам спортивных аналитиков, если Овечкин сохранит текущий темп игры, он может побить рекорд уже в апреле текущего года, передает Sport24. Впереди у капитана «Вашингтон Кэпиталз» осталось 10 игр сезона, что дает ему хорошие шансы на обновление исторической отметки. Тем не менее, в последнем матче против «Миннесота Уайлд», который завершился со счетом 2:4, Овечкин не смог отличиться результативными действиями.

Недавно Овечкин высказался о своем возвращении в Россию. По словам спортсмена, это произойдет в тот момент, когда у него закончится контракт с клубом НХЛ. До этого он также положительно оценивал идею российского президента Владимира Путина и главы США Дональда Трампа о проведении хоккейного матча между сборными стран.

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Российскому хоккеисту, капитану команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину осталось забить всего пять голов, чтобы побить рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по количеству голов в победных матчах регулярного чемпионата. Об этом пишут журналисты.  В настоящий момент на счету Александра Овечкина 889 голов, а у Уэйна Гретцки — 894. По словам спортивных аналитиков, если Овечкин сохранит текущий темп игры, он может побить рекорд уже в апреле текущего года, передает Sport24. Впереди у капитана «Вашингтон Кэпиталз» осталось 10 игр сезона, что дает ему хорошие шансы на обновление исторической отметки. Тем не менее, в последнем матче против «Миннесота Уайлд», который завершился со счетом 2:4, Овечкин не смог отличиться результативными действиями. Недавно Овечкин высказался о своем возвращении в Россию. По словам спортсмена, это произойдет в тот момент, когда у него закончится контракт с клубом НХЛ. До этого он также положительно оценивал идею российского президента Владимира Путина и главы США Дональда Трампа о проведении хоккейного матча между сборными стран.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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