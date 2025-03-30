Овечкину до рекорда осталось 5 голов: все может решиться уже 16 апреля

Российскому хоккеисту, капитану команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину осталось забить всего пять голов, чтобы побить рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по количеству голов в победных матчах регулярного чемпионата. Об этом пишут журналисты.
В настоящий момент на счету Александра Овечкина 889 голов, а у Уэйна Гретцки — 894. По словам спортивных аналитиков, если Овечкин сохранит текущий темп игры, он может побить рекорд уже в апреле текущего года, передает Sport24. Впереди у капитана «Вашингтон Кэпиталз» осталось 10 игр сезона, что дает ему хорошие шансы на обновление исторической отметки. Тем не менее, в последнем матче против «Миннесота Уайлд», который завершился со счетом 2:4, Овечкин не смог отличиться результативными действиями.
Недавно Овечкин высказался о своем возвращении в Россию. По словам спортсмена, это произойдет в тот момент, когда у него закончится контракт с клубом НХЛ. До этого он также положительно оценивал идею российского президента Владимира Путина и главы США Дональда Трампа о проведении хоккейного матча между сборными стран.
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