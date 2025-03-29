Пермяки на скоростном электропоезде «Финист» доберутся до Яйвы за четыре часа

Скоростные электропоезда «Финист» маршрута «Пермь-2 — Кизел» расширяют зону обслуживания. С 30 марта электрички будут следовать до станции Яйва, делая дополнительные остановки на платформе Копи (Александровск) и во Всеволодо-Вильве. Об этом сообщается на сайте минтранса Пермского края.
«По продленному маршруту электричка будет курсировать два раза в неделю, время в пути — 4 часа. На пути от Кизела до Яйвы запланированы остановки на о. п. Копи и Всеволодо-Вильва. Поезд „Пермь II — Яйва“ пойдет по пятницам и воскресеньям с 18:15 до 22:15, вернуться из Яйвы в город можно будет в субботу и понедельник, время в пути с 04:15 до 8:21», — рассказали в министерстве. Актуальное расписание движения поездов и стоимость билетов доступны на официальном сайте перевозчика — Пермской пригородной компании.
О запуске скоростного состава по маршруту Пермь — Кизел URA.RU уже писало. «Финист» ежедневно отправляется из Перми в 18:15. Время в пути — 3 часа. В сезон скоростные поезда запустили до популярных горнолыжных курортов региона.
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