29 марта 2025

Пермяки на скоростном электропоезде «Финист» доберутся до Яйвы за четыре часа

Электрички «Финист» сообщением «Пермь 2 — Кизел» начнут курсировать до Яйвы
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Поезда «Финист» продлили до Яйвы с остановками в Александровске
Поезда «Финист» продлили до Яйвы с остановками в Александровске Фото:

Скоростные электропоезда «Финист» маршрута «Пермь-2 — Кизел» расширяют зону обслуживания. С 30 марта электрички будут следовать до станции Яйва, делая дополнительные остановки на платформе Копи (Александровск) и во Всеволодо-Вильве. Об этом сообщается на сайте минтранса Пермского края. 

«По продленному маршруту электричка будет курсировать два раза в неделю, время в пути — 4 часа. На пути от Кизела до Яйвы запланированы остановки на о. п. Копи и Всеволодо-Вильва. Поезд „Пермь II — Яйва“ пойдет по пятницам и воскресеньям с 18:15 до 22:15, вернуться из Яйвы в город можно будет в субботу и понедельник, время в пути с 04:15 до 8:21», — рассказали в министерстве. Актуальное расписание движения поездов и стоимость билетов доступны на официальном сайте перевозчика — Пермской пригородной компании

О запуске скоростного состава по маршруту Пермь — Кизел URA.RU уже писало. «Финист» ежедневно отправляется из Перми в 18:15. Время в пути — 3 часа. В сезон скоростные поезда запустили до популярных горнолыжных курортов региона.

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Скоростные электропоезда «Финист» маршрута «Пермь-2 — Кизел» расширяют зону обслуживания. С 30 марта электрички будут следовать до станции Яйва, делая дополнительные остановки на платформе Копи (Александровск) и во Всеволодо-Вильве. Об этом сообщается на сайте минтранса Пермского края.  «По продленному маршруту электричка будет курсировать два раза в неделю, время в пути — 4 часа. На пути от Кизела до Яйвы запланированы остановки на о. п. Копи и Всеволодо-Вильва. Поезд „Пермь II — Яйва“ пойдет по пятницам и воскресеньям с 18:15 до 22:15, вернуться из Яйвы в город можно будет в субботу и понедельник, время в пути с 04:15 до 8:21», — рассказали в министерстве. Актуальное расписание движения поездов и стоимость билетов доступны на официальном сайте перевозчика — Пермской пригородной компании.  О запуске скоростного состава по маршруту Пермь — Кизел URA.RU уже писало. «Финист» ежедневно отправляется из Перми в 18:15. Время в пути — 3 часа. В сезон скоростные поезда запустили до популярных горнолыжных курортов региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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