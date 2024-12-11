Из Перми до Кизела можно уехать за 36 рублей

Пермская пригородная компания запускает маршрут «Пермь — Кизел». По нему в декабре будет курсировать электропоезд «Финист», который уже обслуживает несколько других маршрутов в Прикамье.
«Отличная новость! Только 16 декабря, в день открытия скорого электропоезда „Финист“ стоимость билета составит всего 36 рублей!» — пишет в своем телеграм-канале глава Кизела Андрей Родыгин. Отправление электропоезда состоится в 18:15 с вокзала Пермь-2.
Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае запускают горнолыжные экспрессы в Губаху и Чусовой, где расположены популярные курорты «Такман» и «Губаха». Обслуживать маршруты будут также электрички «Финист».
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