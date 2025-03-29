29 марта 2025

Екатеринбуржцы пожаловались на состояние дорог у корпусов УрФУ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В мэрии пообещали, что до зимы починят дороги
В мэрии пообещали, что до зимы починят дороги Фото:

Жители Екатеринбурга пожаловались на состояние дорог во дворах по улицам Малышева, 138, и Коминтерна, 1, вокруг которых находятся несколько общежитий и спортивных сооружений Уральского федерального университета (УрФУ). Они поделились фотографиями с URA.RU.

«В теплый период года все эти неполадки, неровности и дефекты дорожного покрытия будут устранены. Это сделают либо администрация города, либо район, либо аварийные службы при проведении восстановительных работ», — пообещали агентству в городской мэрии.

На снимках видны многочисленные ямы и неровности на дворовых дорогах. Большая их часть превратилась в лужи. В некоторых местах асфальта нет, только грязь и следы от шин.

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Жители Екатеринбурга пожаловались на состояние дорог во дворах по улицам Малышева, 138, и Коминтерна, 1, вокруг которых находятся несколько общежитий и спортивных сооружений Уральского федерального университета (УрФУ). Они поделились фотографиями с URA.RU. «В теплый период года все эти неполадки, неровности и дефекты дорожного покрытия будут устранены. Это сделают либо администрация города, либо район, либо аварийные службы при проведении восстановительных работ», — пообещали агентству в городской мэрии. На снимках видны многочисленные ямы и неровности на дворовых дорогах. Большая их часть превратилась в лужи. В некоторых местах асфальта нет, только грязь и следы от шин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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