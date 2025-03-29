Жители Екатеринбурга пожаловались на состояние дорог во дворах по улицам Малышева, 138, и Коминтерна, 1, вокруг которых находятся несколько общежитий и спортивных сооружений Уральского федерального университета (УрФУ). Они поделились фотографиями с URA.RU.
«В теплый период года все эти неполадки, неровности и дефекты дорожного покрытия будут устранены. Это сделают либо администрация города, либо район, либо аварийные службы при проведении восстановительных работ», — пообещали агентству в городской мэрии.
На снимках видны многочисленные ямы и неровности на дворовых дорогах. Большая их часть превратилась в лужи. В некоторых местах асфальта нет, только грязь и следы от шин.
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