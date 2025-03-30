Пугачева записала песню о войне

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Пугачева уехала из России в 2022 году
Пугачева уехала из России в 2022 году

Уехавшая из России певица Алла Пугачева анонсировала новую песню. Она посвящена героям Великой Отечественной войны.

В фанатской группе «Алла Пугачева. Видеоархив» были опубликованы две песни «Поцелуй войны» и «Мама». Однако позже композиции были удалены «до официального релиза». Когда планируется релиз — не сообщается.

Песня посвящена Свирско-Петрозаводской наступательной операции летом 1944 года, пишет aif.ru. Музыку для песни сочинил Андрей Мисин, слова — поэт Андрей Ордынец.

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Уехавшая из России певица Алла Пугачева анонсировала новую песню. Она посвящена героям Великой Отечественной войны. В фанатской группе «Алла Пугачева. Видеоархив» были опубликованы две песни «Поцелуй войны» и «Мама». Однако позже композиции были удалены «до официального релиза». Когда планируется релиз — не сообщается. Песня посвящена Свирско-Петрозаводской наступательной операции летом 1944 года, пишет aif.ru. Музыку для песни сочинил Андрей Мисин, слова — поэт Андрей Ордынец.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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