Пугачева записала песню о войне

30 марта 2025 в 14:32 Размер текста - 17 +

Пугачева уехала из России в 2022 году СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска. Уехавшая из России певица Алла Пугачева анонсировала новую песню. Она посвящена героям Великой Отечественной войны. В фанатской группе «Алла Пугачева. Видеоархив» были опубликованы две песни «Поцелуй войны» и «Мама». Однако позже композиции были удалены «до официального релиза». Когда планируется релиз — не сообщается. Песня посвящена Свирско-Петрозаводской наступательной операции летом 1944 года, пишет aif.ru. Музыку для песни сочинил Андрей Мисин, слова — поэт Андрей Ордынец. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уехавшая из России певица Алла Пугачева анонсировала новую песню. Она посвящена героям Великой Отечественной войны. В фанатской группе «Алла Пугачева. Видеоархив» были опубликованы две песни «Поцелуй войны» и «Мама». Однако позже композиции были удалены «до официального релиза». Когда планируется релиз — не сообщается. Песня посвящена Свирско-Петрозаводской наступательной операции летом 1944 года, пишет aif.ru. Музыку для песни сочинил Андрей Мисин, слова — поэт Андрей Ордынец.