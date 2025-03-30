Пугачева записала песню о войне

Уехавшая из России певица Алла Пугачева анонсировала новую песню. Она посвящена героям Великой Отечественной войны.
В фанатской группе «Алла Пугачева. Видеоархив» были опубликованы две песни «Поцелуй войны» и «Мама». Однако позже композиции были удалены «до официального релиза». Когда планируется релиз — не сообщается.
Песня посвящена Свирско-Петрозаводской наступательной операции летом 1944 года, пишет aif.ru. Музыку для песни сочинил Андрей Мисин, слова — поэт Андрей Ордынец.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.