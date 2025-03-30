Трамп получил несколько укусов от нового кабмина Канады

«Взгляд»: билборды Канады о тарифах стали укусами за самое больное место Трампа
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Трамп получил несколько укусов от нового кабмина Канады
Трамп получил несколько укусов от нового кабмина Канады Фото:

Канадское правительство ударило по президенту США Дональду Трампу, показывая, что не готовы уступать его давлению. Новый канадский премьер Марк Карни перехватил инициативу в торговом конфликте, развернув масштабную кампанию против американских тарифов.

«Новое канадское правительство нанесло по президенту США Дональду Трампу несколько расчетливых ударов, показав тем самым, что уступать его давлению не будет», — пишет «Взгляд». Там же отметили, что перехватил инициативу в торговом конфликте с США новый канадский премьер-министр Марк Карни. Он развернул масштабную кампанию против американских тарифов.

В рамках кампании, в США появились билборды: «Тарифы — это налог на трудолюбивых американцев». В то же время Bloomberg пугает граждан дефицитом туалетной бумаги из-за пошлин на канадскую целлюлозу.

Уточняется, что параллельно в Канаде идет патриотическая мобилизация с участием местных знаменитостей. Уже есть первые результаты: рейтинг либералов во главе с Карни резко вырос, а Дональд Трамп сменил тон в переговорах, отказавшись от прежней агрессивной риторики.

Эксперты отмечают, что Карни, бывший глава центробанков Англии и Канады, мастерски использует экономическое давление и медийные инструменты. При этом 73% американцев уже связывают рост цен с тарифной войной, что заставляет Белый дом искать компромиссы.

Ранее Трамп пригрозил Европейскому союзу введением 200% тарифов на импорт алкогольной продукции из Франции и других европейских стран, если ЕС не отменит существующие ограничения на импорт американского виски. В дополнение к этому, американский президент объявил о введении новых торговых мер в отношении Канады.

Соединенные Штаты увеличили таможенные пошлины на сталь и алюминий до 25%. Трамп также не исключил возможности увеличения тарифов на импорт автомобилей из Канады. США при Трампе назвали источником «международной мигрени», передает 360.ru.

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Канадское правительство ударило по президенту США Дональду Трампу, показывая, что не готовы уступать его давлению. Новый канадский премьер Марк Карни перехватил инициативу в торговом конфликте, развернув масштабную кампанию против американских тарифов. «Новое канадское правительство нанесло по президенту США Дональду Трампу несколько расчетливых ударов, показав тем самым, что уступать его давлению не будет», — пишет «Взгляд». Там же отметили, что перехватил инициативу в торговом конфликте с США новый канадский премьер-министр Марк Карни. Он развернул масштабную кампанию против американских тарифов. В рамках кампании, в США появились билборды: «Тарифы — это налог на трудолюбивых американцев». В то же время Bloomberg пугает граждан дефицитом туалетной бумаги из-за пошлин на канадскую целлюлозу. Уточняется, что параллельно в Канаде идет патриотическая мобилизация с участием местных знаменитостей. Уже есть первые результаты: рейтинг либералов во главе с Карни резко вырос, а Дональд Трамп сменил тон в переговорах, отказавшись от прежней агрессивной риторики. Эксперты отмечают, что Карни, бывший глава центробанков Англии и Канады, мастерски использует экономическое давление и медийные инструменты. При этом 73% американцев уже связывают рост цен с тарифной войной, что заставляет Белый дом искать компромиссы. Ранее Трамп пригрозил Европейскому союзу введением 200% тарифов на импорт алкогольной продукции из Франции и других европейских стран, если ЕС не отменит существующие ограничения на импорт американского виски. В дополнение к этому, американский президент объявил о введении новых торговых мер в отношении Канады. Соединенные Штаты увеличили таможенные пошлины на сталь и алюминий до 25%. Трамп также не исключил возможности увеличения тарифов на импорт автомобилей из Канады. США при Трампе назвали источником «международной мигрени», передает 360.ru.
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