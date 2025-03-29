29 марта 2025

В Екатеринбурге нашли труп мужчины посреди леса. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи проводят проверку по факту нахождения трупа в лесу
Следователи проводят проверку по факту нахождения трупа в лесу Фото:

В Екатеринбурге посреди леса у Академической развязки нашли труп мужчины. Умершего осматривают полицейские. Информацию об этом URA.RU подтвердили в управлении Следственного комитета по Верх-Исетскому району и начальник пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

«По факту обнаружения тела мужчины организовано проведение процессуальной проверки. Для определения точной причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки следователь СКР примет процессуальное решение», — уточнили в отделении СК.

Личность пока не установлена. Сообщила о трупе в полицию местная жительница, которая гуляла с собакой. «Приметы обнаруженного мужчины: на вид 35-37 лет, среднего телосложения, рост около 175 сантиметров, русый, одет в черно-серую куртку с капюшоном, синие джинсы, коричневые ботинки», — поделился полковник Горелых.

Труп в лесу осматривают полицейские
Труп в лесу осматривают полицейские
Фото:

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В Екатеринбурге посреди леса у Академической развязки нашли труп мужчины. Умершего осматривают полицейские. Информацию об этом URA.RU подтвердили в управлении Следственного комитета по Верх-Исетскому району и начальник пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых. «По факту обнаружения тела мужчины организовано проведение процессуальной проверки. Для определения точной причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки следователь СКР примет процессуальное решение», — уточнили в отделении СК. Личность пока не установлена. Сообщила о трупе в полицию местная жительница, которая гуляла с собакой. «Приметы обнаруженного мужчины: на вид 35-37 лет, среднего телосложения, рост около 175 сантиметров, русый, одет в черно-серую куртку с капюшоном, синие джинсы, коричневые ботинки», — поделился полковник Горелых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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