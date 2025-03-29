В Екатеринбурге посреди леса у Академической развязки нашли труп мужчины. Умершего осматривают полицейские. Информацию об этом URA.RU подтвердили в управлении Следственного комитета по Верх-Исетскому району и начальник пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
«По факту обнаружения тела мужчины организовано проведение процессуальной проверки. Для определения точной причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки следователь СКР примет процессуальное решение», — уточнили в отделении СК.
Личность пока не установлена. Сообщила о трупе в полицию местная жительница, которая гуляла с собакой. «Приметы обнаруженного мужчины: на вид 35-37 лет, среднего телосложения, рост около 175 сантиметров, русый, одет в черно-серую куртку с капюшоном, синие джинсы, коричневые ботинки», — поделился полковник Горелых.
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