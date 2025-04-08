08 апреля 2025

В Березниках в шахте погибли двое горняков

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Шахтеры занимались ремонтными работами (архивное фото)
Шахтеры занимались ремонтными работами (архивное фото) Фото:

В Березниках (Пермский края) в шахте компании «Уралкалий-Ремонт» погибли двое специалистов. Губернатор региона Дмитрий Махонин выразил соболезнования семьям горняков. 

«Были смертельно травмированы два работника компании „Уралкалий-Ремонт“. Выражаю соболезнования семьям погибших сотрудников», — написал Димитрий Махонин в своем telegram-канале.

По словам губернатора погибшие занимались ремонтными работами в руднике БКПРУ-4. На территории создана комиссия для расследования причин несчастного случая.

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В Березниках (Пермский края) в шахте компании «Уралкалий-Ремонт» погибли двое специалистов. Губернатор региона Дмитрий Махонин выразил соболезнования семьям горняков.  «Были смертельно травмированы два работника компании „Уралкалий-Ремонт“. Выражаю соболезнования семьям погибших сотрудников», — написал Димитрий Махонин в своем telegram-канале. По словам губернатора погибшие занимались ремонтными работами в руднике БКПРУ-4. На территории создана комиссия для расследования причин несчастного случая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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