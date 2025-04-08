В Березниках в шахте погибли двое горняков

Шахтеры занимались ремонтными работами (архивное фото)
В Березниках (Пермский края) в шахте компании «Уралкалий-Ремонт» погибли двое специалистов. Губернатор региона Дмитрий Махонин выразил соболезнования семьям горняков.
«Были смертельно травмированы два работника компании „Уралкалий-Ремонт“. Выражаю соболезнования семьям погибших сотрудников», — написал Димитрий Махонин в своем telegram-канале.
По словам губернатора погибшие занимались ремонтными работами в руднике БКПРУ-4. На территории создана комиссия для расследования причин несчастного случая.
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