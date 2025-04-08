08 апреля 2025

Власти готовят разрыв контракта с компанией депутата думы ХМАО Сердюка

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти ХМАО намерены расторгнуть соглашение с компанией депутата окружной думы Михаила Сердюка, сорвавшей строительства школы в Сургуте
Власти ХМАО намерены расторгнуть соглашение с компанией депутата окружной думы Михаила Сердюка, сорвавшей строительства школы в Сургуте Фото:

Власти ХМАО готовятся к разрыву контракта с компанией депутата окружной думы Михаила Сердюка. Замгубернатора Азат Ислаев, курирующий строительство, на заседании правительственного часа заявил, что все идет к расторжению концессионного соглашения по строительству школы в 20-А микрорайоне Сургута, передает корреспондент URA.RU.

«Все идет к тому, что соглашение будет расторгнуто. Концедент — администрация Сургута — уже публично объявила об этом», — отметил Ислаев.

Изначально планировалось, что строительство учебного заведения должно было быть закончено в конце 2024 года, но в декабре оно было готово на 38%. Работы на объекте фактически не ведутся. В этом году объект закончен не будет, стройку переносят на 2026 год.

Концедент — администрация Сургута — начала работы по расторжению контракта из-за срыва сроков и намерена оштрафовать подрядчика. Сердюк пытался продлить сроки строительства, но его усилия не увенчались успехом.

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Власти ХМАО готовятся к разрыву контракта с компанией депутата окружной думы Михаила Сердюка. Замгубернатора Азат Ислаев, курирующий строительство, на заседании правительственного часа заявил, что все идет к расторжению концессионного соглашения по строительству школы в 20-А микрорайоне Сургута, передает корреспондент URA.RU. «Все идет к тому, что соглашение будет расторгнуто. Концедент — администрация Сургута — уже публично объявила об этом», — отметил Ислаев. Изначально планировалось, что строительство учебного заведения должно было быть закончено в конце 2024 года, но в декабре оно было готово на 38%. Работы на объекте фактически не ведутся. В этом году объект закончен не будет, стройку переносят на 2026 год. Концедент — администрация Сургута — начала работы по расторжению контракта из-за срыва сроков и намерена оштрафовать подрядчика. Сердюк пытался продлить сроки строительства, но его усилия не увенчались успехом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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