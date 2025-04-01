На «Русском радио» объяснили, почему вырезали Пугачеву из эфиров

Отсутствие песен Аллы Пугачевой в эфире «Русского радио» связано с заявлениями, сделанными артисткой после начала спецоперации на Украине, которые подорвали популярность певицы среди российских слушателей. Такое объяснение дал ведущий радиостанции Антон Юрьев.
«Русское радио» — это песни, которые народ любит. [Аллы] Борисовны там нет по объективным причинам. Высказывания, которые она произвела и производит, перечеркнули всю зрительскую любовь к ней <…> Большая часть россиян ее не хотят [слышать]. Я людей понимаю, — заявил ведущий, слова которого приводит издание News.ru.
Юрьев подчеркнул, что в радиоэфире станции не звучат треки не только Аллы Пугачевой, но и других артистов, которые покинули Россию после начала СВО и высказывались против страны. Ведущий также перечислил исполнителей, чья музыка больше не транслируется на «Русском радио». Среди них оказались — Макс Барских, дуэт Потап и Настя Каменских, Лайма Вайкуле и София Ротару.
Как сообщалось ранее, фотографию Аллы Пугачевой во время показа фильма «Ледокол» замаскировал телеканал «Дом кино». Изображение сделали нечетким, пишет RT. Покинувшей Россию после начала СВО артистке выразила поддержку певица Лариса Долина, сообщает «Царьград».
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