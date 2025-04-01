Глава МИД Китая сделал неутешительное заявление по миру на Украине

Позиции сторон в украинском конфликте по ряду важных вопросов остаются противоположными, и путь к миру предстоит долгим. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И.
«Стоит подчеркнуть, что корни кризиса чрезвычайно сложны, и в ключевых аспектах мнения сторон по-прежнему существенно различаются, что делает процесс восстановления мира длительным и трудным», — отметил Ван И. Его слова передает РИА Новости.
Ван И прибыл в Москву с официальным визитом, который продлится с 31 марта по 2 апреля. Глава МИД КНР проведет встречу с коллегой Сергеем Лавровым, они обсудят актуальные вопросы, связанные с международной повесткой. В Кремле ожидают, что президент России Владимир Путин также поговорит с Ван И.
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