08 апреля 2025

Пермский завод по производству напитков запустит новый бренд Get Fit

© Служба новостей «URA.RU»
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Портфель компании сейчас насчитывает пять брендов
Портфель компании сейчас насчитывает пять брендов Фото:

Пермский завод безалкогольных напитков «Санфрут» планирует зарегистрировать новый товарный знак Get Fit. Эта информация опубликована на портале znakoved.ru. Информацию подтвердили представители компании.

«Наименование Get Fit будет использоваться в двух категориях, включая продовольственные товары животного происхождения, овощи, садово-огородные продукты, подготовленные для употребления, а также — для производства безалкогольных напитков», — объяснили собеседники издания «Коммерсант-Прикамье». В пресс-службе компании подчеркивают, что проект находится в разработке. Детали пообещали раскрыть ближе к лету.

Летом прошлого года ООО «Санфрут» начало выпускать напитки для здорового образа жизни. Пилотным — стал продукт на основе артезианской воды с добавлением сока лимона, огурца, мяты и имбиря, получивший название «Вода Сасси». URA.RU уже писало, что по итогу 2024 года компании удалось нарастить прибыль, увеличив собственные показатели до 239,46 млн рублей.

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Пермский завод безалкогольных напитков «Санфрут» планирует зарегистрировать новый товарный знак Get Fit. Эта информация опубликована на портале znakoved.ru. Информацию подтвердили представители компании. «Наименование Get Fit будет использоваться в двух категориях, включая продовольственные товары животного происхождения, овощи, садово-огородные продукты, подготовленные для употребления, а также — для производства безалкогольных напитков», — объяснили собеседники издания «Коммерсант-Прикамье». В пресс-службе компании подчеркивают, что проект находится в разработке. Детали пообещали раскрыть ближе к лету. Летом прошлого года ООО «Санфрут» начало выпускать напитки для здорового образа жизни. Пилотным — стал продукт на основе артезианской воды с добавлением сока лимона, огурца, мяты и имбиря, получивший название «Вода Сасси». URA.RU уже писало, что по итогу 2024 года компании удалось нарастить прибыль, увеличив собственные показатели до 239,46 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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