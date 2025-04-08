Пермский завод по производству напитков запустит новый бренд Get Fit

Пермский завод безалкогольных напитков «Санфрут» планирует зарегистрировать новый товарный знак Get Fit. Эта информация опубликована на портале znakoved.ru. Информацию подтвердили представители компании.
«Наименование Get Fit будет использоваться в двух категориях, включая продовольственные товары животного происхождения, овощи, садово-огородные продукты, подготовленные для употребления, а также — для производства безалкогольных напитков», — объяснили собеседники издания «Коммерсант-Прикамье». В пресс-службе компании подчеркивают, что проект находится в разработке. Детали пообещали раскрыть ближе к лету.
Летом прошлого года ООО «Санфрут» начало выпускать напитки для здорового образа жизни. Пилотным — стал продукт на основе артезианской воды с добавлением сока лимона, огурца, мяты и имбиря, получивший название «Вода Сасси». URA.RU уже писало, что по итогу 2024 года компании удалось нарастить прибыль, увеличив собственные показатели до 239,46 млн рублей.
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