Махонин и Сухих презентуют Пермский край в Совфеде

В Совете Федерации РФ с 31 марта по 2 апреля проводят Дни Пермского края. Делегацию от региона возглавляют губернатор Дмитрий Махонин и глава краевого парламента Валерий Сухих. Об этом сообщила пресс-служба правительства Прикамья.
«Дмитрий Махонин расскажет о социально-экономическом развитии Пермского края. Валерий Сухих представит федеральным коллегам инновационные подходы законотворческого процесса в регионе», — написано на сайте ведомства.
По сложившейся традиции в дни субъекта в стенах Совфеда пройдет презентация выставки от региона. Она распахнет свои двери 1 апреля. Экспозиция повествует об истории, главных достижения и датах Пермского края.
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