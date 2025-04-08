08 апреля 2025

Махонин и Сухих презентуют Пермский край в Совфеде

С 31 марта по 2 апреля в Совете Федерации РФ проведут Дни Пермского края
© Служба новостей «URA.RU»
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В составе прикамской делегации — участники СВО, молодые парламентарии и чиновники различных уровней
В составе прикамской делегации — участники СВО, молодые парламентарии и чиновники различных уровней Фото:

В Совете Федерации РФ с 31 марта по 2 апреля проводят Дни Пермского края. Делегацию от региона возглавляют губернатор Дмитрий Махонин и глава краевого парламента Валерий Сухих. Об этом сообщила пресс-служба правительства Прикамья.

«Дмитрий Махонин расскажет о социально-экономическом развитии Пермского края. Валерий Сухих представит федеральным коллегам инновационные подходы законотворческого процесса в регионе», — написано на сайте ведомства.

По сложившейся традиции в дни субъекта в стенах Совфеда пройдет презентация выставки от региона. Она распахнет свои двери 1 апреля. Экспозиция повествует об истории, главных достижения и датах Пермского края. 

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В Совете Федерации РФ с 31 марта по 2 апреля проводят Дни Пермского края. Делегацию от региона возглавляют губернатор Дмитрий Махонин и глава краевого парламента Валерий Сухих. Об этом сообщила пресс-служба правительства Прикамья. «Дмитрий Махонин расскажет о социально-экономическом развитии Пермского края. Валерий Сухих представит федеральным коллегам инновационные подходы законотворческого процесса в регионе», — написано на сайте ведомства. По сложившейся традиции в дни субъекта в стенах Совфеда пройдет презентация выставки от региона. Она распахнет свои двери 1 апреля. Экспозиция повествует об истории, главных достижения и датах Пермского края. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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