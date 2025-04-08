08 апреля 2025

Зарплата самого богатого врача Прикамья стала еще больше

Главврач пермской психбольницы Рогожникова заработала за год 307 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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По сравнению с 2023 годом, доходы главврачей выросли в среднем на 50 тысяч рублей
По сравнению с 2023 годом, доходы главврачей выросли в среднем на 50 тысяч рублей Фото:

Самым богатым главврачом в регионе вновь стала руководитель Пермской краевой клинической психиатрической больницы Ольга Рогожникова. Она в месяц получает 307,4 тысячи рублей. Эти данные раскрыла пресс-служба миниздрава Прикамья.

«Информация о рассчитываемой за 2024 год среднемесячной зарплате руководителей, его заместителей и главных бухгалтеров. ГБУЗ ПК „Краевая клиническая психиатрическая больница“, главный врач Ольга Рогожникова. Среднемесячная зарплата — 307,4 тысячи рублей», — указано на сайте ведомства. За год месячная получка Рогожниковой выросла на 53,6 тысячи рублей.

В топ-3 также вошли главврач Пермской станции скорой помощи Юрий Катаев с зарплатой в 284,4 тысячи рублей. Тройку лидеров замкнул руководитель Северной больницы Коми-Пермяцкого округа Сергей Куделко. Его ежемесячный заработок — 281,5 тысячи. Свыше 200 тысяч рублей получают главврачи в 51 медучреждении края.

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Самым богатым главврачом в регионе вновь стала руководитель Пермской краевой клинической психиатрической больницы Ольга Рогожникова. Она в месяц получает 307,4 тысячи рублей. Эти данные раскрыла пресс-служба миниздрава Прикамья. «Информация о рассчитываемой за 2024 год среднемесячной зарплате руководителей, его заместителей и главных бухгалтеров. ГБУЗ ПК „Краевая клиническая психиатрическая больница“, главный врач Ольга Рогожникова. Среднемесячная зарплата — 307,4 тысячи рублей», — указано на сайте ведомства. За год месячная получка Рогожниковой выросла на 53,6 тысячи рублей. В топ-3 также вошли главврач Пермской станции скорой помощи Юрий Катаев с зарплатой в 284,4 тысячи рублей. Тройку лидеров замкнул руководитель Северной больницы Коми-Пермяцкого округа Сергей Куделко. Его ежемесячный заработок — 281,5 тысячи. Свыше 200 тысяч рублей получают главврачи в 51 медучреждении края.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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