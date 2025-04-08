Зарплата самого богатого врача Прикамья стала еще больше

Самым богатым главврачом в регионе вновь стала руководитель Пермской краевой клинической психиатрической больницы Ольга Рогожникова. Она в месяц получает 307,4 тысячи рублей. Эти данные раскрыла пресс-служба миниздрава Прикамья.
«Информация о рассчитываемой за 2024 год среднемесячной зарплате руководителей, его заместителей и главных бухгалтеров. ГБУЗ ПК „Краевая клиническая психиатрическая больница“, главный врач Ольга Рогожникова. Среднемесячная зарплата — 307,4 тысячи рублей», — указано на сайте ведомства. За год месячная получка Рогожниковой выросла на 53,6 тысячи рублей.
В топ-3 также вошли главврач Пермской станции скорой помощи Юрий Катаев с зарплатой в 284,4 тысячи рублей. Тройку лидеров замкнул руководитель Северной больницы Коми-Пермяцкого округа Сергей Куделко. Его ежемесячный заработок — 281,5 тысячи. Свыше 200 тысяч рублей получают главврачи в 51 медучреждении края.
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