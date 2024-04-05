Стало известно, сколько получает самый богатый пермский главврач

Зарплата главврача пермской психбольницы составила 250 тысяч рублей

Руководители 11 больниц Пермского края получают зарплату более 200 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова

Министерство здравоохранения Пермского края опубликовало на своем сайте сведения о доходах руководителей государственных медучреждений региона. Самым богатым главным врачом стала Ольга Рогожникова, которая руководит краевой психиатрической больницей. Ее месячная заработная плата составила более 250 тысяч рублей.

«Информация о рассчитываемой за 2023 год среднемесячной заработной плате руководителей, его заместителей и главного бухгалтера. ГБУЗ ПК „Краевая клиническая психиатрическая больница“, главный врач Рогожникова Ольга Андреевна. Среднемесячная зарплата — 253 665 рублей», — сообщается на сайте регионального минздрава. По сравнению с 2022 годом заработная плата Рогожниковой увеличилась почти на 40 тысяч рублей.

На втором месте по уровню зарплат оказалась директор «Финансово-хозяйственного управления Марина Барова. Ее среднемесячный доход составил 236,8 тысячи рублей. Третье место списка заняла руководитель Центра бухгалтерского учета Маргарита Полухина. Она зарабатывает 232,5 тысячи рублей в месяц.