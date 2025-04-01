Китай начал военные учения в районе Тайваня

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Китайская армия начала учения около Тайваня
Китайская армия начала учения около Тайваня Фото:

Военные силы Китая начали проведение обширных военных маневров в районе Тайваня. Об этом сообщил представитель Восточной боевой зоны командования НОАК Ши И.

«В учениях участвуют наземные подразделения, ракетные войска, а также элементы Военно-морских и Воздушных сил», — написал Ши И в соцсети WeChat. Подробности учений пока не раскрываются. 

Уже несколько лет мир следит за обострившимися отношениями между Тайванем и Китаем. Очередной виток история получила после заявления председателя Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпина с призывом к армии готовиться к войне.

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Военные силы Китая начали проведение обширных военных маневров в районе Тайваня. Об этом сообщил представитель Восточной боевой зоны командования НОАК Ши И. «В учениях участвуют наземные подразделения, ракетные войска, а также элементы Военно-морских и Воздушных сил», — написал Ши И в соцсети WeChat. Подробности учений пока не раскрываются.  Уже несколько лет мир следит за обострившимися отношениями между Тайванем и Китаем. Очередной виток история получила после заявления председателя Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпина с призывом к армии готовиться к войне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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