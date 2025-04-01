Китай начал военные учения в районе Тайваня

Военные силы Китая начали проведение обширных военных маневров в районе Тайваня. Об этом сообщил представитель Восточной боевой зоны командования НОАК Ши И.
«В учениях участвуют наземные подразделения, ракетные войска, а также элементы Военно-морских и Воздушных сил», — написал Ши И в соцсети WeChat. Подробности учений пока не раскрываются.
Уже несколько лет мир следит за обострившимися отношениями между Тайванем и Китаем. Очередной виток история получила после заявления председателя Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпина с призывом к армии готовиться к войне.
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