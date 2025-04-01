«Это земля русских»: в США призвали забыть про Украину

Полковник Макгрегор призвал США и ЕС смириться с судьбой Украины
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В США назвали Украину русскими землями
В США назвали Украину русскими землями Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США и Европе необходимо смириться, что Украина является сферой влияния России, так как исторически украинские территории были ее частью. Такое заявление сделал бывший полковник американской армии Дуглас Макгрегор на YouTube.

«В конце концов, это земля русских, они там живут, это их историческая сфера влияния. Нам просто нужно с этим смириться», — сказал Макгрегор, его слова приводит РИА Новости. При условии нейтральности Украины, как отмечает бывший полковник армии США, это не несет негативных последствий для Запада. 

Он призвал США прекратить поддержу Киева. Таким образом, считает Макгрегор, конфликт быстро закончится, так как Европа не справится в одиночку с помощью Украине. В частности, без американских систем спутникового наблюдения и командной структуры ЕС не сможет ввести войска и не представляет угрозу ВС РФ. Полковник также заявил, что нужно вывезти всех граждан США с Украины. 

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян призвала вернуть те земли, которые во времена татаро-монгольского ига Литва и Польша забрали себе. Она отметила, что РФ не будет брать чужие земли, но и свои не отдаст.

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США и Европе необходимо смириться, что Украина является сферой влияния России, так как исторически украинские территории были ее частью. Такое заявление сделал бывший полковник американской армии Дуглас Макгрегор на YouTube. «В конце концов, это земля русских, они там живут, это их историческая сфера влияния. Нам просто нужно с этим смириться», — сказал Макгрегор, его слова приводит РИА Новости. При условии нейтральности Украины, как отмечает бывший полковник армии США, это не несет негативных последствий для Запада.  Он призвал США прекратить поддержу Киева. Таким образом, считает Макгрегор, конфликт быстро закончится, так как Европа не справится в одиночку с помощью Украине. В частности, без американских систем спутникового наблюдения и командной структуры ЕС не сможет ввести войска и не представляет угрозу ВС РФ. Полковник также заявил, что нужно вывезти всех граждан США с Украины.  Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян призвала вернуть те земли, которые во времена татаро-монгольского ига Литва и Польша забрали себе. Она отметила, что РФ не будет брать чужие земли, но и свои не отдаст.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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